L'ex Ministro Toninelli in Calabria: il programma del tour elettorale

Ultimi giorni di campagna elettorale in Calabria, dove è previsto l'arrivo dell'ex Ministro Danilo Toninelli. La presenza in Calabria del senatore 5 Stelle rappresenta un ulteriore supporto alla candidatura di Amalia Bruni. La candidata Presidente della coalizione del centrosinistra, che nei giorni scorsi ha già fatto un tour in compagnia dell'ex Premier Conte, è impegnata sul territorio e continuerà ad esserlo in questi ultimi giorni prima del silenzio che precede la chiamata alle urne del 3 e 4 ottobre.

Toninelli in Calabria

L'ex Ministro Danilo Toninelli torna in Calabria per un tour elettorale a supporto dei candidati del MoVimento 5 Stelle al consiglio della regione Calabria.

Il Senatore pentastellato, nel corso del suo mandato, è stato più volte al porto di Gioia Tauro, dove farà tappa. Inoltre, sosterà a Palmi davanti al sito del costruendo Ospedale della piana per parlare dell'annoso problema che riguarda la sanità regionale.

Il programma del tour

Martedì 28 settembre

Ore 09:00 Acri - Piazza Sprovieri;

ore 12:00 Crotone - via Vittorio Veneto;

ore 16:30 Girifalco - piazza dell'Annunziata;

ore 19:30 Vibo Valetia - c.so V. Emanuele III;

Mercoledì 29 settembre