Regionali, Amalia Bruni: “Grazie a Conte per l’incredibile forza mi sta dando”

"Giuseppe e il suo Movimento, come tutti gli altri alleati, mi hanno sostenuto dandomi tanta forza"

Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione, dopo aver incontrato ieri i cittadini di Vibo, Gioia Tauro e Reggio Calabria insieme a Giuseppe Conte e ai militanti del 5stelle, stasera è stata accolta dai suoi concittadini.

“Grazie Lamezia, grazie per questa stupenda accoglienza, siate tantissimi, quattro, cinquemila cittadini, sento il vostro affetto affetto, questo bagno di folla mi da la forza per affrontare l’ultimo chilometro che ci separa dalla vittoria. Ringrazio tutti ma fatemi dire che Giuseppe e il suo Movimento, come tutti gli altri alleati, mi hanno sostenuto dandomi tanta forza.

Io sono sicura che tutti insieme ce la faremo. Gli voglio strappare la promessa di tornare per la fine della campagna elettorale, glielo vogliamo chiedere insieme? Abbiamo una coalizione fatta di persone competenti e con il sostegno di tutti i cittadini costruiremo la Nuova Calabria”.

L’ex presidente del consiglio ha avuto parole di affetto per la candidata Bruni: “Non vi devo presentare io Amalia, la conoscete bene, una donna che ha realizzato cose eccezionali in una regione dove è difficile fare anche le cose semplici. Io la conosco bene la Calabria, da presidente del Consiglio sono venuto qui molte volte e capisco e conosco bene le esigenze, i problemi e la sofferenza di voi tutti, ma sento che il vento è cambiato, oggi abbiamo davvero la possibilità di modificare questo stato di cose.

Dobbiamo fare in modo che tutti i soldi che noi abbiamo portato da Bruxelles nessuno ce li potrà togliere, devono restare qui. Voi avete una grande responsabilità, quella di scegliere bene, mettendo la ics al posto giusto e sono certo che lo farete. Io sarò sempre al vostro fianco”.