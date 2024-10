‘Tonino’, da Tropea la bontà del gelato alla Cipolla conquista tutti

La patria del gelato ‘strano’. La storica gelateria ‘Tonino’ di Tropea nel corso degli ultimi anni si è fatta particolarmente apprezzare per accostamenti che potrebbero sembrare troppo strani o azzardati ma che invece hanno conquistato il palato di calabresi e turisti.

Da oltre trent’anni, per la precisione dal 1971, a Tropea vi è “il mago dei gelati”, come ama definirsi, ossia Tonino, un tropeano doc che dei gelati ha fatto una ragione di vita. L’estroso gelataio non si è mai limitato ai gusti tradizionali ma ha spaziato utilizzando i frutti tipici di questo angolo assolato del Sud d’Italia, quale ad esempio i fichi d’India e (come ultime novità già diventate un ‘must’) il gelato alla ‘nduja e quello alla Cipolla rossa, ovviamente di Tropea.

Tonino non è certo un improvvisatore, le sue ‘creazioni’ nascono dopo una lunga fase di studio ed analisi, solo così infatti è possibile stupire i palati dei migliaia di visitatori che da quasi mezzo secolo frequentano la sua gelateria. Anche gli scettici, i ‘tradizionalisti’ del gelato da sempre abituati ai gusti classici, hanno dovuto arrendersi alle specialità di Tonino.

Alle pareti sono diversi i ritagli di giornale appesi che incorniciano la storia di ‘Tonino’ e la sua lunga sequenza di premi e riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni. La passione, come spesso accade, l’ingrediente principale che accompagna verso il successo. Tonino è senza dubbio una delle tappe irrinunciabili per chiunque arrivi a Tropea e dintorni, un’eccellenza tutta calabrese da evidenziare ed esportare fuori dai confini regionali e nazionali.