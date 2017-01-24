Tonno Callipo fucina di esordienti in Serie A: Corrado l’ultimo di una lunga serie

Dalla trasferta di Civitanova, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ritorna con la consapevolezza e la soddisfazione di aver scritto un’altra piccola pagina di storia della propria storia pallavolistica. Il dato più importante da rimarcare rispetto alla giornata di ieri è, infatti, l’esordio nella massima serie del giovane schiacciatore Francesco Corrado. Classe 1997, alla sua quarta stagione a Vibo Valentia tra settore giovanile e prima squadra, il martello giallorosso è nativo di Crotone. Pur cresciuto pallavolisticamente nella città pitagorica, è alla Tonno Callipo, e in particolar modo a mister Tonino Chirumbolo, da ascrivere il merito della sua “nascita” pallavolistica. Il suo esordio in SuperLega, che supera quello in Serie A2 della scorsa stagione, è, peraltro, l’ultimo di una lunga serie in casa giallorossa. Sono veramente tanti gli atleti calabresi cresciuti nel florido vivaio giallorosso che hanno esordito in Serie A (A2, A1, SuperLega). Dalla stagione 2001-02 ad oggi sono 14 gli atleti che sono scesi in campo in Serie A con la maglia della Tonno Callipo. Giuseppe Defina, storico dirigente ed attuale team-manager dei giallorossi, è il primo della lista. A seguire, il fratello Francesco Defina e via via tutti gli altri: Rocco Barone, Maurizio Cannistrà, Giuseppe Feroleto, Stefano Mignolo, Mattia Montesanti, Antonio Lavia, Simone Scopelliti, Luca Presta, Simone Sardanelli, Raffaele Ferraro e Graziano Maccarone. Di seguito, viene proposto la data e il match di campionato nella quale è avvenuto l’esordio dei sopracitati 14 atleti della Tonno Callipo (per Maccarone e Corrado, che avevano già esordito in A2, abbiamo indicato la data d’esordio in SuperLega):

I 14 atleti calabresi esordienti in Serie A

GIUSEPPE DEFINA, schiacciatore classe 1976: Serie A2, stagione 2001-02, VIDEX DA.MI. GROTTAZZOLINA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 14-04-2002;

FRANCESCO DEFINA, libero classe 1977: Serie A1, stagione 2005-06, ACQUA PARADISO MONTICHIARI – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 16-10-2005;

ROCCO BARONE, centrale classe 1987: Serie A1, stagione 2006-07, ACQUA PARADISO GABECA MONTICHIARI – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 30-12-2006;

MAURIZIO CANNISTRA’, opposto classe 1989: Serie A1, stagione 2009-10, TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – ANDREOLI LATINA, 03-01-2010;

GIUSEPPE FEROLETO, schiacciatore classe 1991: Serie A1, stagione 2010-11, CASA MODENA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 14-11-2010;

STEFANO MIGNOLO, libero classe 1990: Serie A1, stagione 2011-12, TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – BRE BANCA LANNUTTI CUNEO, 02-10-2011;

MATTIA MONTESANTI, libero classe 1993: Serie A1, stagione 2012-13, BRE BANCA LANNUTTI CUNEO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 20-10-2012;

ANTONIO LAVIA, schiacciatore classe 1994: Serie A1, stagione 2012-13, ITAS DIATEC TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 07-10-2012;

SIMONE SCOPELLITI, centrale classe 1994: Serie A1, stagione 2013-14, DIATEC TRENTINO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA, 02-03-2014;

LUCA PRESTA, centrale classe 1995: Serie A1, stagione 2013-14, COPRA ELIOR PIACENZA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA, 27-10-2013;

SIMONE SARDANELLI, libero classe 1994: Serie A1, stagione 2013-14, COPRA ELIOR PIACENZA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA, 27-10-2013;

RAFFAELE FERRARO, palleggiatore classe 1995: Serie A2, stagione 2015-16, MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA, 31-10-2015;

GRAZIANO MACCARONE, centrale classe 1996: SuperLega, stagione 2016-17, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – GI GROUP MONZA, 09-10-2016;

L’ultimo esordio: Francesco Corrado

FRANCESCO CORRADO, schiacciatore classe 1997: SuperLega, stagione 2016-17, CUCINE LUBE CIVITANOVA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA, 22-01-2017.

UFFICIO STAMPA TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA