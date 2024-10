Tonno Callipo-Modena, Panuccio: ‘Reggio risponderà ancora presente”

Dieci giorni esatti per il match di pallavolo tanto atteso tra la Tonno Callipo e l’Azimut Modena. La macchina organizzativa è partita da tempo, Reggio Calabria ha già dimostrato di rispondere in maniera egregia ad eventi sportivi di una certa portata, la convinzione del presidente provinciale Fipav Domenico Panuccio è quella che anche in questa circostanza il PalaCalafiore possa contare tante presenze:

“Reggio Calabria si appresta ad ospitare un altro grande evento. Quella della Tonno Callipo Vibo Valentia non è una partita qualunque perché c’è di mezzo l’Azimut Modena, una squadra che qualche mese fa ha vinto la Supercoppa Italiana, dove militano sei nazionali, tra le migliori compagini al mondo e credo sia la partita di livello più alto per la squadra vibonese.

La scelta del presidente Callipo di farla disputare a Reggio, nasce dall’idea di poter fare assistere a quante più persone possibili, un match così importante e devo dire che tante richieste ci sono già arrivate anche dalla Sicilia.

La città ed il comitato provinciale lo ringraziano per questo e speriamo di poter vedere nuovamente un palazzetto gremito di spettatori e pieno di entusiasmo così come è stato per l’amichevole della Nazionale Italiana.

Lo scenario di allora è stato determinante nella scelta di portare la Tonno Callipo a Reggio Calabria. Il presidente è rimasto impressionato da quel clima e da quel calore e quindi portato avanti quella idea iniziale.

Sono sicuro che possano essere confermati i numeri di quella indimenticabile giornata. Considerate che a Vibo di media ci sono 2500 spettatori e tanti altri rimangono fuori pur volendo assistere agli incontri. Poi come detto il bacino d’utenza siciliano e immagino i tanti sportivi reggini che già hanno dato dimostrazione di calore e partecipazione”.