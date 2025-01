Skyscanner: Reggio nella TOP 10 delle città più accessibili e facili da visitare a piedi per il 2025

Nel 2025 viaggiare a piedi sarà la nuova frontiera del turismo urbano, secondo l’ultima analisi di Skyscanner. Infatti, oltre ad aver individuato le città emergenti più facili da visitare a piedi, la nota piattaforma di prenotazioni ha anche stilato una top 10 delle destinazioni più accessibili in assoluto. Tra le protagoniste di entrambe le classifiche spicca Reggio Calabria, città dello Stretto, pronta a stupire con il suo fascino mediterraneo, le sue bellezze paesaggistiche e il suo centro a “misura di passeggiata”.

Le 10 città più accessibili nel 2025

Bursa, Türkiye (Turchia) Siem Reap, Cambogia Stoccarda, Germania Monte Carlo, Monaco Roma, Italia Brașov, Romania Reggio Calabria, Italia Portsmouth, Dominica Panglao, Bohol, Filippine Macao, Cina

Le 10 città più facili da visitare a piedi nel 2025

In questa classifica, Skyscanner ha valutato parametri come la distanza tra le attrazioni, il dislivello medio, la quantità di passi necessari per coprire i principali luoghi d’interesse e la sicurezza complessiva. Reggio Calabria si afferma con un notevole punteggio grazie alle sue dimensioni ridotte, alla facilità di spostamento a piedi e al fatto di poter ammirare siti di rilevanza storica e artistica in un solo percorso di 25 minuti. Trovarsi sullo stesso podio di città dal richiamo internazionale – come Hiroshima, Nagasaki o Monte Carlo – conferma la caratura turistica di questa perla del Mediterraneo.

1. Cordova (Spagna)

2.730 gradini tra le principali attrazioni

tra le principali attrazioni Solo 26 minuti per visitare i luoghi d’interesse

per visitare i luoghi d’interesse Distanza media a piedi più bassa in questa top 10

2. Nagasaki (Giappone)

Tasso di criminalità più basso nella classifica

nella classifica Ben 531 attrazioni da scoprire

da scoprire Dislivello medio di appena 89 metri

3. Hiroshima (Giappone)

Altissimi livelli di sicurezza , sia di giorno che di notte

, sia di giorno che di notte Oltre 771 attrazioni disponibili

disponibili 3.959 passi necessari per coprire i punti d’interesse principali

4. Reggio Calabria (Italia)

25 minuti a piedi per raggiungere le attrazioni principali

a piedi per raggiungere le attrazioni principali Circa 2.321 passi totali lungo il tragitto

totali lungo il tragitto Superficie di 239 chilometri quadri , ottima qualità dell’aria

, ottima qualità dell’aria Da non perdere lo splendido lungomare , la statua di Rabarama e il Museo Nazionale della Magna Grecia

, la e il Vista spettacolare sull’Etna e gustosa cucina calabrese (imperdibili le Fileja alla Tropeana)

5. Monte Carlo (Monaco)

Estensione di soli 0,44 chilometri quadri

36 minuti a piedi per le attrazioni principali

a piedi per le attrazioni principali 100 luoghi di interesse da visitare

6. Tartu (Estonia)

Area di appena 39 chilometri quadri

Dislivello medio di 53 metri

Città impegnata in pratiche sostenibili, basso inquinamento atmosferico

7. Bursa (Türkiye / Turchia)

Bassa densità di popolazione , 306 persone per km²

, 306 persone per km² 406 attrazioni da esplorare

da esplorare 5.324 passi per raggiungere i principali punti d’interesse

8. Bolzano (Italia)

Si estende per 52 chilometri quadri

Vanta 505 sentieri escursionistici nei dintorni

nei dintorni È la città più sicura in questa top 10

9. Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina)

Bastano 22 minuti per raggiungere le attrazioni principali a piedi

per raggiungere le attrazioni principali a piedi Densità di popolazione di 328 persone per km²

513 attrazioni da visitare

10. Victoria (Canada)

457 sentieri escursionistici in città e nei dintorni

in città e nei dintorni Qualità dell’aria più alta dell’intera top 10

più alta dell’intera top 10 Estensione di 223 chilometri quadri

Le indagini di Skyscanner mostrano come i viaggi nel 2025 punteranno sempre di più verso un turismo esperienziale, che spinge a esplorare le città comodamente a piedi, facendo attenzione all’accessibilità e al benessere dei visitatori. In questo panorama, Reggio Calabria rappresenta una tappa imperdibile, in grado di coniugare bellezza paesaggistica, tradizione gastronomica e un centro storico piacevolmente “a misura d’uomo”. Un luogo che merita di essere vissuto in ogni suo angolo, passo dopo passo.