Top Day News – Maltempo in Calabria. Disagi per la differenziata
Come ogni giorno torna anche stasera la nostra 'Top Day News', il comodo riepilogo targato ‘CityNow‘ di tutte le notizie più importanti del giorno
02 Gennaio 2019 - 21:27 | Redazione
Un solo clic, per scoprire gli avvenimenti e le novità più importanti avvenute nelle ultime 24 ore sul territorio reggino. Per tenerti aggiornato su quanto accaduto, basta cliccare sui titoli delle principali notizie del giorno, per conoscere i principali avvenimenti delle ultime 24 ore.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google