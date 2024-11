Dopo il successo della II edizione, torna anche quest’anno in versione estiva il KOMICS Reggio Calabria. Ogni anno si rinnova, si evolve e si trasforma con novità sensazionali.

Infatti il Komics Reggio Calabria che si terrà dal 9 al 12 luglio 2015 invaderà con l’arte e la cultura del fumetto la Villa Comunale Umberto I, trasformandola in un grandissimo villaggio immerso nel polmone verde della città. L’ingresso sarà aperto al pubblico il 9 luglio dalle 16.30 alle 23:30 e dal 10 al 12 luglio dalle 11.00 alle 23.30. Come per le precedenti edizioni il Komics Reggio Calabria propone la sua locandina ufficiale anche quest’anno firmata dall’artista reggino Umberto Giampà e dal colorista Emilio Amaddeo.

La locandina 2015 come la precedente è un tributo alla città, quest’anno in veste di rievocazione storica immersa in uno scenario assolato che riconduce all’estate che fa brillare Reggio Calabria nel suo splendore.

La locandina porta in se il nostro passato, la millenaria storia di Reggio di Calabria che inizia dall’origine mitologica che risale al 2000 a.C. per proseguire con la fondazione come colonia greca, ed è a questo, che il disegnatore si è ispirato riconducendosi alla suggestiva fantasia dei Greci, fondendo il fantastico ed il reale, ha armonizzato i personaggi più importanti del mondo del fumetto e la presenza del nostro personaggio misterioso Mister K tra colonne di un tempio che fuoriesce dalla spuma del nostro splendido mare, nella abbagliante atmosfera quasi al tramonto, l’enfasi di questo scenario si deve ai colori di Emilio Amaddeo.

La presentazione della locandina sarà venerdì 19 giugno alle ore 18.30 presso lo Sport Village (Catona).