Torna il “Kaulonia Tarantella Festival”, l’evento annuale per la musica folk nazionale

Giunto alla sua XIX edizione, il Kaulonia Tarantella festival è un evento annuale che ha reso la cittadina della Locride vero e proprio punto di riferimento per la musica folk nazionale. Quest’anno ai momenti spettacolari regalati dalla musica popolare si abbineranno momenti seminariali e di riflessione sulla cultura calabrese.

Il Kaulonia Tarantella Festival torna con il suo secondo appuntamento autunnale! Sabato 14 ottobre, in concomitanza con la festa di Sant’Ilarione, presso la Casa della Cultura di Caulonia, si svolgerà infatti un nuovo appuntamento del KTF Tutto l’anno, che promette ancora una volta di insegnare tutti i segreti della tarantella a coloro che si iscriveranno ai seminari e di intrattenere il grande pubblico con concerti travolgenti.

La giornata, come già accaduto durante l’appuntamento di settembre, sarà inaugurata dai Laboratori Pratici Tematici. Alle 10, infatti, Gabriele Trimboli ci accompagnerà per mano “Sulle tracce della lira calabrese”, narrandoci la sua affascinante storia. Alle 11:30 prenderanno invece la parola Francesco Loccisano per una lezione tecnica sulla chitarra battente, Antonio Critelli per illustrare i segreti della zampogna e lo stesso Gabriele Trimboli per illustrare le migliori tecniche per poter suonare la lira.

Dopo la pausa pranzo, alle ore 14:45 toccherà a Danilo Gatto parlare de “La vocalità nella tradizione calabrese”, prima che Carlo Frascà, alle ore 16:15 prenda la parola per illustrare “La fisiologia delle vocalità”. I laboratori, dunque, si chiuderanno con l’appuntamento delle ore 17:45, quando Mimmo Calavallaro e Andrea Simonetta illustreranno le analisi e le prassi dei Canti popolari di Caulonia.

Ma la lunga giornata del KTF non finirà qui. Dopo aver consegnato a tutti gli iscritti un attestato di partecipazione, verrà dato ampio spazio al concerto finale di Piazza Mese, quando, alle ore 21:30, saliranno sul palco i Parafonè per far scatenare la folla grazie ai loro ritmi travolgenti.

Si ricorda che la quota di partecipazione ai seminari è di 15 € e che le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.kauloniatarantellafestival.it.