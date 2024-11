Torna l’VIII edizione del torneo di tennis Città di Catona ‘Memorial Alfonso Ciprioti’.

Torna il torneo di tennis Città di Catona “Memorial Alfonso Ciprioti”: al lavoro, quindi, la macchina organizzativa dell’VIII edizione della kermesse, che, come consuetudine, si svolgerà al circolo “Sport Village”.Un appuntamento ormai consolidato quello che, dal 2007, la struttura polivalente a nord di Reggio, presieduta da Francesco Violante, mette in campo in memoria di Alfonso Ciprioti, ex assessore comunale e consigliere provinciale prematuramente scomparso.Tutto lo staff, quindi, si sta impegnando alacremente per garantire l’ottima riuscita della competizione che si pone come uno degli appuntamenti più attesi nei calendari sportivi primaverili degli amanti del tennis.Dal 9 al 17 aprile, perciò, si ripropone il memorial, forte, nelle passate edizioni, di un alto numero di adesioni, anche perchè rappresenta un momento di sana competizione sportiva adatto a tutte le età alla luce della sua configurazione come torneo nazionale di 4° categoria maschile che si svolge sotto l’egida della Fit (Federazione Nazionale Tennis).Giorni in cui la terra rossa dello “Sport Village” sarà animata da una serie di match che sicuramente richiameranno, come già accaduto, numerosi appassionati di questa nobile pratica sportiva e tennisti provenienti da diverse realtà della Calabria ed anche extra regione.“Anche quest’anno – dichiara Francesco Violante – abbiamo voluto onorare la figura di Alfonso attraverso il tennis, sport che lui amava, così come amava frequentare il nostro circolo sia per le attività fisiche che ricreative. Si tratta di un appuntamento all’insegna della socializzazione e del sano agonismo. Il modo migliore per ricordare un socio ed un amico”.Per tutte le informazioni relative al torneo ed alle iscrizioni basta contattare la segreteria dello “Sport Village” al numero 0965/038748 o tramite l’email sportvillagecatona@tiscali.it