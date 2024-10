Torna la Pallanuoto a Reggio. Polimeni: “Evento storico per la città”

La città di Reggio Calabria è pronta a riabbracciare la pallanuoto. Lo fa grazie ad Italica Sport, l’unica società sportiva nella provincia reggina a militare nel campionato nazionale ‘Promozione’ (serie D) di pallanuoto maschile.

Dopo mesi di duro allenamento e confronti amichevoli adesso si fa sul serio e arriva l’esordio assoluto per i ragazzi del Parco Caserta Sport Village che sabato 2 marzo affronteranno all’interno del plesso A ‘Nino Gangemi’, la squadra SCErea di Ragusa per la seconda giornata di campionato.

Sikeria Waterpolo, Pegaso Asd, CUS Unime, SC Erea e Italica Sport saranno dunque le protagoniste della prima Fase del Campionato Nazionale. Il complesso natatorio ‘Paolo Caldarella’ di Siracusa, quella comunale di Ragusa, la vasca del Cus Unime di Messina ed infine la piscina del Parco Caserta Sport Village saranno invece le vasche in cui gli atleti si confronteranno per arrivare alle fasi nazionali.

“E’ un evento storico per l’intera città perché ritorna a Reggio la spettacolare pallanuoto – spiega il direttore Marco Polimeni – Il rosso di Italica Sport Pallanuoto entra a far parte del circuito nazionale di riferimento e sarà protagonista, insieme alle altre migliori società di Italia del campionato nazionale di promozione maschile formato da ben 9 gironi e oltre 50 società. La pallanuoto sarà protagonista a Reggio Calabria sabato 2 marzo e il Parco Caserta è pronto a disputare la prima gara della stagione contro una società virtuosa come la SC Erea Ragusa. E’ arrivato il momento per i nostri ragazzi di farsi valere con tenacia, grinta e passione che fin dai primi giorni li ha contraddistinti e di ricavarci il nostro spazio all’interno del circuito pallanuotistico della Federazione Italiana Nuoto. E’ giunto il momento di far conoscere la nostra società sportiva che, aldilà del risultato, ha faticato tanto per arrivare a questo nuovo inizio. Sarà una grande giorno di sport in cui gli amanti della pallanuoto potranno assistere ad un match di alto livello agonistico quindi il nostro augurio è quello di vedere gli spalti gremiti di spettatori,amanti dello sport o semplici curiosi desiderosi di assistere ad un pomeriggio all’insegna di uno spettacolare e coinvolgente match di uno sport di natatorio di squadra: la pallanuoto.

L’Italica Sport Pallanuoto esordirà dunque contro la SC Erea, storica società con oltre 50 anni di attività che l’anno scorso è arrivata quinta al campionato di Serie C. La società di Ragusa ha scelto però, per questa stagione, di ripartire da una categoria inferiore inserendo in rosa diversi giovani.

“Iniziamo finalmente a disputare gare ufficiali – spiega il tecnico Giacomo Mannino – L’emozione e la tensione è tanta per questo esordio perché affrontiamo un campionato che non conosciamo. Sarà importante esordire bene mostrando subito un bel gioco. Speriamo ovviamente di vincere anche se l’obiettivo principale è quello di avvicinare più gente possibile a questo splendido sport. Questo campionato servirà al Parco Caserta Sport Village per maturare l’esperienza di gestione nel settore della pallanuoto e per capire dove e come migliorare. Lavoriamo da un solo anno e mezzo e dobbiamo crescere ancora molto. Tuttavia siamo riusciti già ad iscriverci ad un campionato di Serie D e questo rappresenta un primo grande traguardo”.

Appuntamento dunque sabato 2 marzo alle ore 16:00 all’interno del plesso A ‘Nino Gangemi’ per sostenere l’Italica Sport Pallanuoto al suo primo esordio casalingo.