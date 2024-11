Torna una delle rassegne enologiche più amate della Calabria: Lamezia Wine Fest 27 e 28 Dicembre.

Il Lamezia Wine Fest il 27 e il 28 dicembre 2014 riporterà il piacere del vino tra le mura di Palazzo Nicotera di Lamezia Terme in un percorso a più tappe tra degustazioni e work shop.

Un programma intenso ma snello quello approntato dalla Pieffe Comunicazione che prevede il debutto sabato alle 18.30 con la presentazione del libro “Vini di Calabria. Storie (minime), di uomini, donne, luoghi e uve”, scritto da Rosario Branda, direttore Confindustria Cosenza.

Il volume, edito da Rubbettino, rappresenta un originale affresco della Calabria, fatto tramite il vino, i vignaioli, l’evoluzione dell’enologia. Ben 114 i vini ‘raccontati’ e che raccontano la regione.

Ad affiancare Branda, in un dibattito sul valore culturale ed antropologico del cibo e del vino, saranno il critico cinematografico ed imprenditore Gianlorenzo Franzì (Comics Cafè) e il presidente della Fondazione Italiana Sommelier ( F.I.S.) Gennaro Convertini.

La seconda serata, domenica 28 dicembre, sarà improntata sul valore aggiunto della degustazione con la presentazione della guida Slow Wine 2015. Taglio del nastro sempre alle 18.30 e dibattito animato da Giancarlo Rafaele, redattore della rivista enologica Slow Wine, Michele Ruperto, presidente Condotta Slow Food Amantea, Massimo Tigani Sava , direttore della testata Local Genius e Antonello Rispoli, presidente Condotta Slow Food Lamezia Terme.

In entrambe le serate, ad accogliere il pubblico dopo i workshop sarà la degustazione di ben dieci cantine del Sud Italia. Un record quello raggiunto dalla quarta edizione del festival che permetterà di raccogliere il meglio della produzione enologica calabrese. In particolare, le cantine presenti saranno Statti, Lento, Davoli, Tenute Ferrocinto, la cantina Cote di Franze, la casa vinicola Criserà, le cantine Odoardi e Spadafora, e poi, ancora, Senatore Vini e Colacino Wines.

L’accompagnamento musicale della due giorni sarà affidato al trio composto da Yazan Greselin, Tonino De Sensi e Carlo Caligiuri. Per tutta la durata della rassegna nella sala polivalente sarà, infine, possibile visitare la mostra fotografica a cura di Instagramers Lamezia Terme.

Al termine della rassegna tramite l’associazione Aspilos alcuni dei pregiati vini ospiti del festival verranno donati ad alcune famiglie disagiate seguite dalla Caritas diocesana.

A moderare la due giorni sarà il giornalista Paolo Giura.

Quarta EdizionePieffe ComunicazionePalazzo Nicotera27 e 28 dicembre 2014

Lamezia Wine Fest – Palazzo Nicotera – Via Tommaso Campanella – Lamezia Terme

Il mondo del vino è affascinante, ricco di storia e anche in questo quarto appuntamento,senza minimamente voler essere esaustivi, il Lamezia Wine Fest, con i suoi workshop aiuteràil consumatore a conoscerlo e apprezzarlo sempre di più.Grazie alle testimonianze dirette di imprenditori, operatori del settore, e alla collaborazionedi altri esperti, offrirà una panoramica a chi vuole avvicinarsi per la prima volta alsuggestivo mondo del vino e a chi, invece, vuole aggiornare e ampliare le sue conoscenze.

Sabato 27 dicembre 2014ore 18.30 – Sala Conferenze – Palazzo NicoteraMangiare e bere non è solo nutrirsi, è anche incontrare la cultura di unterritorio e conoscere gli altri attraverso il piacere del gusto.Presentazione del libro “Vini di Calabria. Storie (minime), di uomini, donne,luoghi e uve” )Gianlorenzo Franzì — Caffè letterario Comics Cafè;Rosario Branda — Direttore Confindustria CosenzaGennaro Convertini — Presidente F.I.S (Fondazione Italiana Sommelier)Al termine seguirà degustazione dei vini in compagnia dei sommelier F.I.S.

Domenica 28 dicembre 2014ore 18.30 – Sala Conferenze – Palazzo NicoteraIl valore aggiunto della degustazione: buono, pulito e giusto.Presentazione Guida Slow Wine 2015Giancarlo Rafele — Redazione Slow WineMichele Ruperto — Presidente Condotta Slow Food AmanteaMassimo Tigani Sava — Direttore Local GeniusAntonello Rispoli — Presidente Condotta Slow Food Lamezia Terme

Programma:Modera — Paolo GiuraAddetto stampa — Tiziana BagnatoIngresso degustazione 5 euroLamezia TermeParadiso S.r.l.Concessionario Ufficiale di Vendita Smart Rubbettino Editore Condotta diLamezia TermeCALABRIA ETICAFONDAZIONECidis