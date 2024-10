Torneo Capo D’Orlando: la Segato fa cinquina (foto)

Segato sugli scudi al torneo del Tirreno, svolto a Capo D’Orlando dal 3 al 5 luglio.

La società del presidente Agostino Cassalia, presente con sette categorie, Pulcini anno 2011, Pulcini anno 2010, Esordienti anno 2009, Esordienti anno 2008, Giovanissimi anno 2007, Giovanissimi anno 2006 ed Allievi anno 2005, ha portato tutte e sette le categorie in finale, ottenendo cinque vittorie (2011,2010,2008,2007 e 2005), e due sconfitte ai calci di rigore, ( 2006, 2009).

“A prescindere dal risultato sportivo che fa sempre piacere, afferma Agostino Cassalia, era importante ripartire, con un torneo che per certi versi ha rappresentato la conclusione della stagione 2019/2020 e l’inizio della stagione 2020/2021. Siamo contenti per come, in terra Siciliana, la Scuola Calcio Segato abbia rappresentato Reggio e la Calabria al cospetto delle “agguerrite” società Sicule. Come sempre abbiamo espresso, con tutti i gruppi, un ottimo calcio, qualche volto “nuovo”, ma già perfettamente inserito.

Un plauso allo staff tecnico, che in questi giorni registrerà importanti novità, ed ai nostri Pulcini anno 2011 e 2010 capaci di sopportare il tifo diciamo “esuberante” delle squadre avversarie.

Il torneo, che è stato seguito da tanti osservatori, è stato una vetrina importane, anche se i ragazzi non disputavano gare da molto tempo, posso affermare che abbiamo raggiunto accordi con alcune società di serie A ed in questi giorni, dopo che i genitori avranno visitato le strutture che ospiteranno i loro figli, saranno ufficializzati un paio di trasferimenti“.