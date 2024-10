Torneo di Padbol al Reggio Village: grande spettacolo e divertimento!

La scorsa settimana, il Reggio Village ha ospitato un entusiasmante torneo di Padbol, un evento che ha visto la partecipazione di ben 36 coppie di atleti, portando energia e passione in un’atmosfera di festa e competizione. Questa giovane disciplina, che unisce elementi tra calcio, tennis, padel e volley, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, dimostrando di essere non solo uno sport, ma anche un’esperienza coinvolgente per partecipanti e spettatori.

Sin dalle prime partite, l’entusiasmo si respirava nell’aria. Le coppie, composte da giocatori di tutti i livelli, hanno dato vita a sfide avvincenti, mostrando abilità, strategia e spirito di squadra. Ogni scambio di colpi veniva accolto da applausi e incitamenti da parte del pubblico, creando un’atmosfera coinvolgente. I fan hanno potuto ammirare grandi giocate, colpi spettacolari e momenti di pura adrenalina. La coppia vincente è stata quella formata da Domenico Laganà e Saverio Zuccalà. Vanno inoltre fatti i complimenti ai due organizzatori Antonio Viola e Luigi Cloro per la perfetta riuscita del torneo, certamente da riproporre.

Il Padbol, con le sue regole semplici e dinamiche, si sta rapidamente affermando come uno sport di grande attrattiva. La combinazione di tecnica, coordinazione e divertimento ha fatto sì che anche i non addetti ai lavori si siano lasciati contagiare dalla passione per questa disciplina. Gli organizzatori hanno creato un evento perfetto per far conoscere il Padbol, proprio in un contesto come il Reggio Village, noto per la sua attenzione allo sport e al benessere.

Il successo del torneo di Padbol al Reggio Village segna un passo importante per la diffusione di questa nuova disciplina, che promette di entusiasmare sempre di più gli appassionati di sport. La passione e l’energia che si sono respirate durante il torneo, testimoniano quanto il Padbol possa diventare un fenomeno di richiamo nel panorama sportivo locale ed è per questo che i due campi del centro polisportivo, adesso sono disponibili e quindi possono essere affittati per chi vuole approcciare a questa nuova disciplina, chiamando il 327.4826898.