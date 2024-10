Torneo di Pasqua: al Reggio Village tanto calcio e sano divertimento (foto)

Due giorni intensi e vissuti all’insegna del calcio, quello giovanile, puro, bello a vedersi, per uno spettacolo decisamente piacevole. 40 le squadre partecipanti al “Torneo di Pasqua” svoltosi al Reggio Village di Viale Messina, all’interno di una struttura che ha messo a disposizione campi di calcio a 11, a 7 e a 5. Una manifestazione che si è sviluppata nelle giornate di venerdi e sabato, suddivisa in diverse categorie e che ha messo in evidenza una macchina perfetta nella sua organizzazione, grazie all’esperto Salvatore Laiacona, promotore dell’iniziativa in collaborazione con l’Asd Valanidi Calcio Giovanile.

In queste competizioni spesso sono tutti vincitori, anche se nello svolgimento del torneo si è effettuato un percorso che ha portato ovviamente le squadre alla conquista del gradino più alto del podio. Per la categoria Esordienti al primo posto si è collocato il Real Bagnara, per quella dei Pulcini la Ludos Vecchia Miniera, a seguire i Primi Calci con l’Atletico Archi, mentre per i Piccoli Amici ancora il Real Bagnara.

Le società partecipanti: ASD Valanidi Calcio Giovanile, Ludos Vecchia Miniera, Real Bagnara, Leukos Lazzaro, Academy Reggio, Academy Taurianova, Vibonese, Asd Campese, Asd Real Limbadi, Cantera Gioiese, Sporting Atene ME, S. Ulisse Villafranca, SCD Junior Tropea, Polistena C5, Atletico Archi, Pro Pellaro.