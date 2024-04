Torneo delle Regioni: tutte le gare sold-out al Palattinà

La Polisportiva Futura esprime grandissima soddisfazione per il successo di pubblico e coinvolgimento che, il Torneo delle Regioni sta avendo nel comprensorio di Lazzaro e Motta San Giovanni.

Tutte le gare sinora disputate nel “nostro” impianto, il Palattinà, hanno avuto un successo strepitoso per numeri ed affluenza.

Un “vai e vieni” di calcettisti, famiglie, giovani appassionati ed addetti ai lavori senza precedenti e numeri che hanno superato di gran lunga le quattro unità.

Lunedì 29 aprile, la “casa della Futura” sarà ancora una volta lo scenario delle sfide della rappresentativa Calabrese.

Si inizierà alle ore 9.30 con l’Under 15 di Calabria, selezione dove milita il figlio d’arte del calcettista della Futura, il leggendario Humberto Honorio (nove volte campione d’Italia), ovvero il giovanissimo Lorenzo, pronta a sfidare il Veneto, alle ore 15, spazio per la Femminile nella sfida contro la Campania, per concludere il pomeriggio alle ore 17.30 con Calabria-Basilicata Under 19.

Abbiamo vissuto momenti splendidi di amicizia, Futsal e grande coinvolgimento, concisi con la nostra rotonda vittoria in A2 Elite contro Itria(4-0 nell’ultima di campionato) che ha fatto da contorno alla magica serata del venerdì sera.

Il Palazzetto di Lazzaro è divenuto, grazie ai nostri continui interventi di restyling e cura, un esempio da seguire per l’impiantistica regionale e non solo, scenario, da tre anni, del Calcio a 5 che conta di livello nazionale, prima in A2 e dalla stagione in atto, nella nuova “cadetteria” tricolore, la A2 Elite.

Dal parquet, dedicato al Calcio a 5, passando per i dettagli e la cura dei particolari. La casa ideale per giocare al Futsal e la Futura ne è realmente orgogliosa.