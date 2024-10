Toscano spiega il mancato impiego di Faty. Poi sul recupero di Menez…

La Reggina prende un altro punto e mantiene l’imbattibilità in queste prime cinque giornate del campionato di serie B. Nelle battute finali dell’incontro, è una deviazione su conclusione di Folorunsho a consegnare il prezioso pari, dopo aver fallito la rete del 2-0 con Bianchi nel finale della prima frazione di gioco.

Leggi anche

E’ la seconda gara in cui mister Toscano preferisce l’ex Bari al francese Faty, cosa che invece non era avvenuta nelle prime due giornate. Il totale mancato utilizzo di Faty, è spiegato dal tecnico in conferenza stampa, poi un passaggio anche sul possibile recupero di Menez: “Stiamo aspettando la crescita dei nuovi, peccato per Faty che non era nelle migliori condizioni. Piano piano cerchiamo di portare tutti sullo stesso livello.

Dobbiamo lavorare, insistere, ed essere tenaci analizzando nel complesso tutte le nostre prestazioni. Solo il lavoro ci porta a prestazioni e risultati. Menéz? Puntiamo a recuperarlo per la gara contro la SPAL”.