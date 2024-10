Toti Porcino: ‘Reggina, con Plizzari hai fatto un grande acquisto’

Tra i tanti interventi da ospite di Vai Reggina, anche un passaggio sull’ultimo acquisto della Reggina e suo ex compagno di squadra al Livorno Alessandro Plizzari. Il punto di vista di Toti Porcino: “La Reggina prendendo Plizzari ha fatto un grande acquisto. Ragazzo eccezionale e di grande prospettiva, nonostante la giovane età conta già tante presenze in serie B e questo non può essere un caso. Arriva nella piazza ideale per far bene, ho parlato con lui, gli ho suggerito qualcosa su comportamenti e sull’importanza della piazza, del calore dei tifosi“.

