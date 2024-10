Un viaggio alla riscoperta della Costa Viola, in catamarano con Sea la vie – FOTO

Cosa si cela dietro i nostri posti del cuore? Conosciamo davvero tutte le loro storie e peculiarità? E se si potesse ammirare la Costa Viola direttamente dal mare, a bordo di un catamarano?

L’idea è nata dalla mente di un reggino che ha tanta voglia di veder fiorire la sua amata terra. Il suo nome è Carmine Fallara, ingegnere, istruttore di vela e imprenditore con una grande, immensa passione: la Calabria.

“La nostra terra è la nostra industria. Abbiamo un tesoro unico e speciale che può e deve essere sfruttato al meglio. Basta rimboccarsi le maniche. Dobbiamo farlo perché non possiamo aspettare che qualcuno decida di notarci, ci dobbiamo salvare da soli”.

Carmine non ha dubbi sulle sorti della Calabria e, proprio questo grande amore, lo spinge quotidianamente a lavorare sodo per il bene della sua regione. L’affetto per la Calabria si estende a tutto ciò che la riguarda, la natura, la cultura, i suoi abitanti. È proprio da qui che nasce Sea la vie.

Discovery Costa Viola in catamarano

Sea la vie mette a disposizione dei turisti un’imbarcazione straordinaria, con delle caratteristiche fuori dal comune: un catamarano. BALI 4.1 è il sogno di tanti amanti del mare. Grazie alla continuità degli spazi non c’è nulla che ostacoli la visione da poppa a prua.

A partire dal 15 giugno, i turisti potranno prenotare il loro viaggio in catamarano scegliendo tra due diverse tipologie: il tour classico con audio guida ed il tour per scoprire la biologia marina che contraddistingue questa speciale fascia costiera della provincia reggina.Un drone subacqueo guidato da un biologo illustrerà a bordo le peculiarità uniche dei fondali.

«Ogni cosa si tinge con le diverse tonalità del colore viola, dando vita ogni sera, con i suoi spettacolari riflessi, ad una visione sempre nuova.» (Platone, IV secolo a.C.)

Tra spiagge, grotte e fortificazioni

La Costa Viola è un mosaico in cui si intrecciano paesaggi reali e fantastici, sopra e sotto le acque del mare, perdendosi in scenografie spettacolari degne dei più fantasmagorici set cinematografici. Il tour ideato da Sea la vie parte dalla Marina di Villa San Giovanni, passando per gli scogli di Santa Trada, il borgo di Porticello in cui è stata ritrovata la Testa del Filosofo, oggi esposta al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Il tour prosegue verso la famosa Scilla, culla di miti e leggende e si conclude con la visita a Palmi e Bagnara.

Il tour include due ormeggi uno a Capo Pacì per un bagno e la pausa pranzo; e l’altro a Cala Janculla, una spiaggia di grande valore ambientale e paesaggistico. Su un fianco della cala si trovano anche bellissime grotte, tra queste quella ‘delle Rondini’ alla quale è possibile accedere. Lungo il percorso che si spiega da Villa a Bagnara si incontrano alcune fortificazioni, vestigia di un passato in cui questi luoghi furono testimoni, tutt’altro che marginali, di ciò che accadeva nel Mediterraneo ed in Europa. Il primo è quello di Torre Cavallo, parte del sistema di avvistamento ed allarme dello Stretto di Messina che era in opera fin dai tempi degli antichi greci e romani.

Le audio guide che vi terranno compagnia in questi tour non sono le ‘classiche preconfenzionate‘. Carmine Fallara ed il biologo Alfredo Ascioti hanno studiato a lungo, in particolar modo durante il lockdown, per offrire ai turisti un’esperienza unica che trasmettesse non solo la cultura, le storie popolari spesso dimenticate, ma soprattutto la bellezza intrinseca della Costa Viola.

“Abbiamo una terra talmente ricca che ciò a cui dobbiamo aspirare è regalare emozioni. Far innamorare tutti della Calabria. Nessuno valorizza ciò che abbiamo ed invece dovremmo proprio remare tutti insieme per cambiare la reputazione della nostra regione. I nostri figli non devono essere costretti ad andare via. Smettiamola di trasferire altrove la nostra conoscenza. Desidero, intensamente, che questo progetto sia un volano per costruire un futuro migliore. Un futuro in cui gli imprenditori non fanno la guerra tra di loro, ma cooperano per far girare l’economia”.

E proprio a questo proposito, Carmine sta lavorando già ad un nuovo progetto, in sinergia con altri imprenditori locali, che presto vedrà la luce. Nel frattempo ha ideato una una parternship con uno dei negozi del centro di Reggio Calabria.

Una collaborazione speciale

“CLOD ci aiuterà a promuovere la nostra attività. La nostra amicizia ci ha permesso, più volte di confrontarci su diversi argomenti, tra cui il turismo”.

All’interno della boutique per donna, ormai affermata in tutto il territorio, anche a livello nazionale, sarà inserito uno schermo in vetrina che servirà da info-point di Sea la vie. CLOD si pone come obiettivo di portare sul territorio, la bellezza della moda rappresentata dai migliori brand emergenti e dalle eccellenze artigianali del Made in Italy.

Dai vestiti agli accessori più trendy, Clod ed il suo e-commerce nascono, così come Sea la vie, per essere uno strumento di comunicazione e ispirazione indissolubilmente legato al territorio. Da qui l’idea della collaborazione.

“Vogliamo rilanciare il territorio in cui crediamo fatto di eccellenze, bellezze naturali, storie di persone positive che, come noi, credono in questo progetto. Con i tour in barca Sea la vie e Clod propongono a reggini e turisti una modalità nuova di shopping, inusuale e rilassante. Avete capito bene, porteremo lo shopping in barca. Gli ospiti potranno sfogliare il sito e scegliere di provare i vestiti o su appuntamento in negozio o direttamente in barca quando ci fermeremo nei porti della provincia di Reggio. Per i nostri ospiti, Clod offrirà promozioni particolari”.

