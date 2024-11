Tra conferme e nuovi arrivi comincia la nuova stagione dell’Aurora Reggio.

di Nicolino D’Ascoli. E’ cominciata ufficialmente ieri intorno alle 20.30 la stagione sportiva 2014/2015 per l’Aurora Reggio, che si è ritrovata presso la struttura di via Longhi Bovetto in Croce Valanidi per svolgere i primi test in vista dell’imminente inizio preparazione.A seguire i lavori il Prof. Lorenzo D’Ascola che in stretta sinergia con il mister Giovanni Minniti ha fatto lavorare i ragazzi per più di un’ora e mezza, con consueta partitella finale. Pochi assenti all’appello, tra cui Leo Favasuli e Francesco Gattuso in permesso giustificato. A bordo campo il Presidente Del Popolo ed il dirigente Augusto Minniti si sono soffermati sul momento attuale dell’Aurora, Del Popolo ha sottolineato “la bontà del progetto Aurora, giunto ormai al decimo anno, sempre con la stessa rinnovata passione per il calcio. Sappiamo – aggiunge – delle difficoltà che incomberanno quest’anno nel campionato di Promozione, ma noi siamo abituati a lavorare sotto pressione e continueremo a dare il massimo in campo e fuori dal campo, l’ Aurora è la mia seconda famiglia”.Augusto Minniti ha fatto il punto sul mercato : “Siamo felici delle varie riconferme del gruppo storico Aurora, in più abbiamo cercato con gli innesti di Calarco, Ficara, De Stefano e Bianco di rafforzare la squadra. Ancora il mercato non è finito, staremo a vedere cosa succederà da qui a fine Agosto”.In effetti l’ Aurora si coccola i suoi gioiellini, in particolare l’attaccante Emanuele Ficara, già in evidenza nell’allenamento di ieri, vero uomo categoria, dotato di tecnica sopraffina, senso della posizione e polmoni a non finire. L’attaccante bianco/blu, che ha sposato in pieno il progetto sportivo Aurora, dovrà essere uno dei leader della nuova stagione, la società punta molto su di lui.Lo staff Aurora inoltre ha confermato DRINK MATIC di Antonio Monterosso (con sede a Rizziconi), azienda leader in Calabria nella distribuzione automatica di cibo e bevande, come main sponsor. Rinnovata intesa e collaborazione dunque tra la squadra di Del Popolo e l’azienda di Monterosso, da sempre vicina ed attenta alle esigenze dei reggini.