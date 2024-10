Tradizioni per il Santo Natale a Motta San Giovanni 

Numerose sono le tradizioni e le usanze durante le feste natalizie nell’Area Grecanica della quale Motta San Giovanni viene convenzionalmente ritenuta la ‘Porta d’Accesso’. Ricordiamo, tra le tante. la rappresentazione della natività con il Presepe vivente , la Novena ed i suonatori di ciaramella e di zampogna , l’ornamento simbolico dell’abitazione con piante o rami ( mirto , pungitopo, Stella di Natale, biancospino), e ● i tradizionali dolci tipici : □ torroni con tanti gusti e tronchetto di torrone gelato □ petrali ripieni di fichi secchi, noci ed altro □ crocette di fichi secchi ripieni e glassate al cioccolato □ ‘giuggiulèna ‘ e “nacatole ” □ zeppole / crespelle con alici o con uva sultanina , □ ● il tradizionale pranzo con capretto o agnello al forno, in teglia con patate e piselli ed il □ brindisi con una fetta di panettone, nonché i □ giochi per ogni età e , □ ’nuciddi’ (nocciole).

Per il Capodanno le tradizioni sono in continuo aggiornamento con il rituale “cenone” di fine anno a base di molte varietà di pesce, crostacei e molluschi ed in molte famiglie cotechino e lenticchie, in tutti i casi l’inizio del nuovo anno viene festeggiato con una fetta di pandoro e spumante o champagne ; … … dura a morire l’usanza dei ‘botti’ e fuochi d’artificio.-

Per la gioia e l’allegria di tutta la gioventù, nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo calabresi e siciliane, durante le vacanze di Natale non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni : – in Calabria ( D. Pres. G. Reg. 48 del 5 maggio 2017) dal 23 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 ; – in Sicilia ( D.A. 5653 del 19 luglio 2017) dal 22 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018 .

Sul tema de “Il Natale nell’area Grecanica” il prof. Domenico Cuzzucoli ha realizzato un interessante documentario durante le fasi di realizzazione del progetto “Dicembre all’Antiquarium” – tradizioni e riti dei Greci di Calabria – organizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria in collaborazione con il Comune di Motta San Giovanni per la tutela dei beni culturali del paese e svoltosi alcuni anni or sono dal 13 dicembre 2014 al 28 dicembre 2014 presso l’ Antiquarium Leucopetra in Piazza Chiesa di Lazzaro (RC) .

Il documentario “Il Natale nell’area Grecanica”, presentazione multimediale realizzata nell’ambito del progetto sulle Minoranze linguistiche e sulle tradizioni della Calabria greca, pubblicato il 03 giugno 2016, è consultabile al LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jkRoLWv-Lxk YOW TUBE