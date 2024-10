Tragedia Alessandria, Fiamma Tricolore: “Antonio, Marco e Matteo non meritavano questa fine”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fiamma Tricolore riguardante la tragedia di Quargnento.

“Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore abbruna le proprie bandiere in segno di lutto per i tre vigili del fuoco caduti in servizio a Quargnento.

Questa volta la mano criminale infligge una dura ferita ad una vera e propria istituzione come i Vigili del Fuoco, corpo da sempre vicino alla popolazione sia negli interventi quotidiani di routine che nei momenti più tragici quando sono chiamati a intervenire a seguito di calamità naturali mettendo a rischio la propria vita per il bene comune.

Antonio, Marco e Matteo non meritavano questa tragica fine per la quale chiediamo fin da subito siano ricercati i colpevoli ai quali dovrà essere inflitta una pena esemplare.

Quello del 2019 sarà ricordato come un anno orribile: loro si aggiungono ad altri caduti in servizio come Pierluigi e Matteo a Trieste, Mario caduto a Roma, Vincenzo ucciso a Cagnano Varano.

Una situazione inaccettabile per ogni paese che voglia definirsi civile e che non dedica alle forze dell’ordine la giusta attenzione e rispetto che le stesse meriterebbero per il servizio quotidiano reso alla collettività!

La Fiamma Tricolore di Reggio Calabria si stringe attorno al dolore della famiglia di Antonio e della giovane moglie Elena. Lascia in tutti noi il ricordo di una persona solare e sincera. Sia il suo sacrificio e spirito di abnegazione esempio per tutti”.