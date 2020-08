Tragedia in Calabria, precipita aereo da turismo: due morti

Un aereo da turismo con due persone a bordo, entrambe decedute, è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

Il fatto è accaduto in contrada Murata.

Sul luogo dell'incidente aereo sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ma per i due occupanti del velivolo, che avrebbe perso quota per cause che sono in corso di accertamento, non c'è stato nulla da fare.

Tre squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro. In corso l'accertamento delle cause da parte degli enti preposti. Il biplano è precipitato in prossimità di una azienda agricola in contrada murate SP169 nel comune di Cassano allo Ionio.

Il velivolo era in transito partito dall'avio superficie di Sibari direzione Piemonte.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce