Transgender e LGBTQ+: la complessità della sessualità umana tra aspetti neurobiologici e socioculturali

“La sessualità è regolata da norme per cui l’elemento naturale si trasforma in elemento culturale”.

Così scriveva Romolo Rossi, e il suo pensiero si applica perfettamente alla complessità del comportamento sessuale umano.

Nei precedenti articoli, abbiamo esplorato il concetto di omosessualità e bisessualità, ma oggi ci concentriamo sul termine LGBTQ+, che fa riferimento sia all’orientamento sessuale sia all’identità di genere, abbracciando una vasta gamma di vissuti. Questi vissuti condividono il dissenso verso l’idea che l’orientamento eterosessuale sia l’unico legittimo e che esistano solo due generi, maschile e femminile.

Transgender secondo il DSM 5: un cambiamento di prospettiva

Secondo il DSM 5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), il termine transgender si riferisce a un ampio spettro di individui che si identificano in modo transitorio o persistente con un genere diverso da quello assegnato alla nascita. Il transessuale, invece, è colui che desidera o ha attuato una transizione sociale da maschio a femmina o viceversa, spesso attraverso trattamenti ormonali o chirurgia.

Il DSM 5, pubblicato nel 2022, ha eliminato il concetto di “Disturbo dell’Identità di Genere”, presente nel DSM IV TR del 2000, sostituendolo con il termine “Disforia di genere”, definita come una marcata incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato alla nascita, che causa sofferenza e disagio.

Essere transgender non è una malattia mentale

Secondo il DSM 5, essere transgender non è considerato un disturbo mentale. Il problema insorge solo quando la discrepanza tra il genere assegnato alla nascita e l’identità di genere genera disagio o sofferenza. Il dibattito si concentra, però, sull’inevitabile disagio che può accompagnare l’elaborazione della propria diversità, per cui potrebbe esistere un continuum tra coloro che vivono questa condizione come una diversità e coloro che soffrono di disforia di genere.

Identità di genere: tra biologia e cultura

La causalità dietro l’identità transgender è considerata multifattoriale, comprendendo sia fattori biologici che psicosociali. La genetica potrebbe giocare un ruolo significativo, come dimostrato da studi sui gemelli, che hanno evidenziato un’ereditabilità fino al 70%. Anche l’esposizione agli ormoni durante la gestazione, come il testosterone e gli estrogeni, potrebbe influenzare lo sviluppo del cervello, e alcune ricerche indicano che le strutture cerebrali delle persone transgender sono più affini al genere percepito rispetto a quello assegnato alla nascita.

Dal punto di vista psicosociale, le opinioni sono discordi. I teorici classici considerano il transgenderismo come una manifestazione psicopatologica correlata a un profondo malessere, mentre i teorici queer affermano che non esiste una “normalità” teleologica nello sviluppo sessuale, sostenendo che le categorie di genere e orientamento sessuale sono fluide e condizionate dalla cultura.

Il dibattito sul binarismo di genere

La verità, probabilmente, si colloca a metà strada tra queste due visioni. Il sesso biologico è binario e radicato nella fisiologia, mentre il genere può essere fluido. La binarietà fornisce, comunque, uno schema di riferimento per l’identificazione e l’esperienza di sé, permettendo la fluidità osservabile in una piccola parte della popolazione (0,3-0,6%). Eliminare completamente la binarietà potrebbe portare a un aumento della psicopatologia, poiché rappresenta una struttura essenziale per l’identificazione primaria.

In conclusione, il transgenderismo non è una malattia, ma è essenziale comprendere le sfumature tra diversità e disforia, tenendo conto della rilevanza sia biologica che culturale nella costruzione dell’identità di genere.