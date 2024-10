Trapani, Antonini: ‘Non possiamo sbagliare, mi aspetto una grande vittoria’

A sorpresa si è presentato in sala stampa il presidente del Trapani Valerio Antonini nella giornata in cui il tecnico Torrisi ha presentato il match che la squadra granata giocherà contro la LFA Reggio Calabria. Queste le dichiarazioni rilasciate dal massimo dirigente riportate da trapanigranata: “Una vigilia importantissima decisiva per la vittoria del campionato. Vincendo superiamo l’80% di possibilità di vincere il campionato. Non possiamo sbagliare, perché vincere è determinante. Mi aspetto una grande vittoria. Abbiamo lo store pieno, con oltre 5000 presenze per la partita. Questo dà la temperatura di quello che si respira in città. Sono convinto che vinceremo il campionato nel match contro il Siracusa”.

Questione stadio

“Senza lo stadio nuovo il Trapani non può andare da nessuna parte. Avevo parlato di certi numeri, impossibili da realizzare al Provinciale, secondo le aziende che ho incaricato. Purtroppo questo stadio non può essere trasformato per tutta una serie di problematiche importanti. Dobbiamo quindi delocalizzarlo o cercare di fare dei lavori per portare quello attuale almeno a 10mila posti, per poi avere tra qualche anno un impianto nuovo. Questa idea non è ancora definitiva, siamo ancora in una fase di studio e tutto può anche cambiare. L’Italia ha bisogno di costruire stadi nuovi. Dobbiamo spingere per dare quello che darà un impianto“.