Trapani-LFA Reggio Calabria: dove vedere la partita

E’ certamente l’incontro più atteso della giornata quello che si gioca tra la capolista Trapani e la LFA Reggio Calabria. Il presidente Antonini ha parlato di una gara che qualora i granata riuscissero a vincere, garantirebbe quasi certamente la promozione in serie C, dal canto suo la squadra amaranto cerca conferme dopo il successo interno con il Ragusa e per confermare la quarta posizione, approfittando del turno di riposo del Città di S. Agata.

Dove vedere la partita

Attraverso le emittenti locali Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming sul sito reggiotv.it e sulla pagina facebook.

Oppure su Gs Channel canale 83 del digitale terrestre, sul sito retereggio.tv e sulla pagina facebook dell’emittente.