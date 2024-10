Trapani: quella promessa del presidente Antonini che domenica può diventare realtà

Cinque giornate alla fine del campionato con il Trapani ormai vicinissimo alla conquista della promozione in serie C. Un cammino senza ostacoli quello della compagine granata intenzionata a collezionare altri record oltre quelli accumulati durante il corso della stagione. I punti in classifica sono 79, frutto di 25 vittorie, 4 pareggi, mentre fino al momento non si registra nessuna battuta d’arresto. 81 le reti segnate e solamente 11 quelle subìte. Ricordate quanto dichiarato dal presidente Antonini prima del match di andata contro la diretta concorrente Siracusa? Sembrava presunzione e invece la possibilità che si verifichi è concreta: “Saremo promossi in serie C in occasione della gara di ritorno con il Siracusa e festeggeremo davanti ai nostri tifosi“. Il 17 dicembre 2023, invece, dopo l’8-0 alla Gioiese ha dichiarato: “Vinceremo il campionato con 15 punti di vantaggio“. Se dovesse battere domenica sera il Siracusa, si porterebbe a più tredici con quattro giornate ancora a disposizione.

La classifica