Trasferta insidiosa per lo Sporting Reggio. Il punto sulla seconda giornata di campionato.

di Nicolino D’Ascoli . Inizia Sabato la seconda giornata di campionato di calcio a 11 UISP con gli anticipi fra il CS Giare – Ludos Vecchia Miniera e S. Elia Ravagnese – Antica Abazia. Due incontri che diventano già fondamentali per gli sviluppi del torneo. Il CS Giare deve immediatamente riscattare la sonora sconfitta subita Lunedi scorso contro lo Sporting Reggio e di fronte si troverà una tosta Ludos reduce da una sofferta , ma importante vittoria sul campo dell’ ASD Sbarre per 1 a 0. Stesso discorso per il S. Elia Ravagnese che ospita una fortissima, almeno sulla carta, Antica Abazia in cerca della prima vittoria stagionale dopo aver osservato il turno di riposo. Domenica sarà poi la volta di ASD Sbarre – Amatori Costa Viola, incontro decisamente interessante ; Polisportiva Futura – S. Rocco Puzzi entrambe a tre punti ed in piena forma fisica e Nuova Amatoriale Bovese – Sporting Reggio. Riposa la Soluzione 04.Nuova Amatoriale Bovese – Sporting Reggio . La prima trasferta per i Reggini non si preannuncia certamente facile. Lo Sporting Reggio con il morale alle stelle dopo la prima vittoria casalinga con un rotondo 8 a 0 ,affronterà la matricola Bovese nel campo di Melito P.S. domenica mattina alle ore 10.00 . I padroni di casa arrivano da un pesante passivo di tre reti a zero a favore della Polisportiva Futura e sono in cerca dei primi punti stagionali, ormai si sono calati in pieno in questo campionato e certamente proveranno a non commettere alcun errore, specie difensivo, contro l’attuale capolista. Gli ospiti arrivano sicuramente con una migliore condizione almeno psicologica, ma questo non deve far abbassare la guardia e non deve portare a cali di concentrazione. Abbiamo sentito dopo l’allenamento proprio il capitano dello Sporting Reggio, Marco Zito : “Siamo sicuramente molto soddisfatti e felici dell’esito della prima giornata, necessitavamo di una vittoria per dare sin da subito un forte segnale al campionato. Adesso però non dobbiamo montarci la testa, non abbiamo fatto ancora nulla, la strada è molto lunga e si sa, durante una stagione calcistica le insidie sono sempre dietro l’angolo. Quest’anno dobbiamo avere la maturità di saperle affrontare e di superarle”. Zito poi si sofferma sull’incontro di Domenica : “Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare l’avversario, partiamo alla pari e non c’è nessun favorito, solo il campo a fine gara potrà dirci chi è stato più forte. Vincere è sinonimo di sacrificio, domenica mattina ci aspetta una gara importantissima e non possiamo farci trovare impreparati”.Carica e grinta dunque nelle parole del capitano Zito, vero uomo squadra di questo Sporting che non vuole essere più una sorpresa, ma una certezza. Non resta che attendere allora Lunedì per scoprire cosa dirà la nuova classifica.