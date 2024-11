Trasporti: “Reggio ha un grande futuro nel settore dei treni”

Dopo la visita a Pistoia, su Facebook il premier Renzi dichiara: “Pistoia, Napoli e Reggio Calabria hanno un grande futuro nel settore dei treni. Stamattina in quella che era la Breda e oggi è Hitachi abbiamo inaugurato uno stabilimento realizzato in sei mesi per i treni ad alta velocità. E presentato i 300 nuovi treni Caravaggio, molto utili per il trasporto locale. Queste fabbriche sono destinate a crescere, anche grazie agli incentivi della nuova Legge di Bilancio. E a rinnovarsi. A quel punto torneranno a crescere anche i lavoratori che possono finalmente già da adesso mettersi alle spalle le paure del passato. Avanti tutta, tutti insieme”.