Villeggiante da Ciccino, gli auguri ai reggini dello chef Diego: ‘Con voi ogni giorno è Natale’

Il paradiso per gli amanti della carne e non solo. Gli auguri dello chef della nota trattoria reggina

Immaginate di entrare in un luogo dove ogni dettaglio parla di calore, autenticità e passione. Un posto dove il profumo del ragù che cuoce lentamente si intreccia con l’aroma invitante delle carni alla griglia e il sorriso di chi vi accoglie vi fa sentire immediatamente a casa. Alla Trattoria “Villeggiante da Ciccino”, il Natale non è solo un momento di festa, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

Qui, lo chef Diego Morabito e il suo instancabile staff trasformano ogni giorno in un’occasione speciale, portando in tavola i sapori autentici della Calabria e rendendo ogni pasto un ricordo indimenticabile. A Natale, questa magia si amplifica, avvolgendo ogni ospite in un abbraccio fatto di sapori intensi, tradizioni e convivialità.

Quest’anno, in occasione delle feste, Diego Morabito vuole ringraziare la città di Reggio ed i suoi clienti con un augurio speciale:

“Nel momento in cui varcate la soglia della nostra trattoria, non siete più semplici ospiti, ma parte della nostra famiglia. Il mio desiderio è che, questo Natale, possiate condividere la gioia, la convivialità e i sapori che rendono unico ogni momento passato insieme. Grazie per aver reso il nostro lavoro una passione che si rinnova di giorno in giorno. Auguri a tutti voi, di vero cuore”.

Il menu che conquista Reggio: protagoniste la cacio e pepe e le carni selezionate

Tra i tanti motivi per cui il Villeggiante è amato, due eccellenze spiccano su tutte: la celebre Cacio e Pepe mantecata nella forma di formaggio e le pregiate carni italiane e internazionali.

Un piatto che non ha bisogno di presentazioni. Grazie ai video e alle foto postate dai clienti sui social, la preparazione scenografica della cacio e pepe è diventata una vera icona a Reggio Calabria. I Tonnarelli vengono mantecati direttamente nella forma di formaggio, sprigionando aromi irresistibili e creando un’esperienza visiva e gustativa unica. Questo piatto, semplice ma ricco di sapore, è ormai un simbolo del Villeggiante ed una tappa obbligata per chiunque voglia scoprire l’autenticità della cucina italiana con un tocco di spettacolarità.

Le carni che raccontano storie di eccellenza

Il Villeggiante è il paradiso per gli amanti della carne. Nella sala, una vetrina espone tagli selezionati di altissima qualità, pronti per essere cucinati al barbecue secondo il vostro gusto. La scelta spazia tra le migliori carni italiane e internazionali:

Angus : tenero e saporito, un classico per chi cerca intensità.

: tenero e saporito, un classico per chi cerca intensità. Rubia Gallega : pregiata e ricca di sapore, una delizia spagnola per intenditori.

: pregiata e ricca di sapore, una delizia spagnola per intenditori. Sakura e Sashi : varietà raffinate che offrono morbidezza e un gusto incomparabile.

e : varietà raffinate che offrono morbidezza e un gusto incomparabile. Manzetta Italia: simbolo dell’eccellenza nostrana.

Ogni taglio è scelto con cura grazie alla collaborazione con la storica Macelleria Borruto, che garantisce carni rosse, rosate e bianche di altissima qualità. Diego, con la sua esperienza e passione, vi guiderà nella scelta e vi consiglierà il vino perfetto dalla cantina per esaltare ogni boccone.

Altri capolavori del menu

Oltre alla carne e alla Cacio e Pepe, il Villeggiante offre una selezione di piatti che celebrano la tradizione e la creatività:

Maccheroni al ragù di maiale , un classico che sa di casa.

, un classico che sa di casa. Ravioloni ‘nduja e burrata , un’esplosione di sapori calabresi.

, un’esplosione di sapori calabresi. Antipasti caserecci ricchi e abbondanti, per iniziare il pasto nel migliore dei modi.

ricchi e abbondanti, per iniziare il pasto nel migliore dei modi. Pizze fragranti, perfette per completare l’offerta culinaria con una proposta adatta a tutti i gusti.

I regali di Natale targati Kordax

Per chi vuole portare a casa un po’ di magia del Villeggiante, nel locale è possibile acquistare i prodotti a marchio Kordax. Perfetti come regalo di Natale, raccontano la qualità e l’autenticità della Calabria, un pensiero che farà felice chiunque ami la buona tavola.

Maggiori informazioni

Chiama i numeri 0965882890 o 096525021 e prenota il tuo tavolo.

La trattoria si trova in Via Vallone Mariannazzo 31, Reggio Calabria

