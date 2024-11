Tre alunni dell’ITT “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria Finalisti Nazionale all’Aquila in atletica Leggera Pista.

Grande Atletica Leggera Pista all’ITI Panella-Vallauri. Giorno 13 maggio a Siderno presso il campo sportivo “F. Raciti” si sono svolte le finali Provinciali di Atletica Leggera Pista con ben 10 squadre partecipanti. La squadra Maschile allenata dal prof. Giordano Luigi si è classificata con grande merito al terzo posto provinciale.Gli alunni che hanno partecipatoraggiungendo i seguenti risultati sono: Merenda Giuseppe 4°, 2BT specialità 100 mt. – Scali Ivan 2BT, 3° medaglia di bronzo specialità 1000 mt. – Barletta Giovanni 3AT, 1° medaglia d’oro specialità 400 mt. – Fausto Filippo 3AT, 2° medaglia d’argento specialità 3 km di marcia – BuczakAlessandro 3BT, 4° specialità 110 ostacoli – Violi Francesco 3BT, 2° medaglia d’argento specialità salto in lungo – Romeo Giuseppe 2BM, 4° specialità getto del peso – WisniewskiRafal Dominik 2CT, 3° medaglia di bronzo specialità lancio del disco – Pascone Ernesto 1CM, 1° medaglia d’oro specialità salto in alto e nella staffetta 4×100 con Violi, Merenda, Pascone e Barletta2° medaglia d’argento.La prestazione di Barletta Giovanni era prevista perché in Calabria primeggia da due anni, e con il suo personale di 50”80’ si inserisce (per i nati del 1997) tra i migliori tempi in Italia.Grande soddisfazione per l’alunno Pascone Ernesto nato nel 1999 che gareggiando contro allievi nati nel 1997 e nel 1998 ha sconfitto tutti con una bellissima vittoria superando l’asticella a metri 190. Da sottolineare che l’alunno Pascone Ernesto, nel pomeriggio precedente gareggiando a Siderno aveva migliorato il Record Regionale superando i 2.00 metri, misura in atto terza in Italia.Il settore femminile per la poca presenza delle alunne nel nostro istituto non ha mai dato la possibilità di poter presentare una squadra, quest’annodopo tanti anni grazie al grande impegno profuso dal prof. Giordano Luigi, ci siamo presentati raccogliendo risultati di prestigio con Barreca Silvana 1AH, 3a medaglia di bronzo specialità 100 mt e Ramiro Martina1amedaglia d’oro specialità 3km marcia che ha scritto il suo nome e quello dell’ITI Panella-Vallauri nell’Albo d’oro dell’atletica pista del settore femminile.Da sottolineare che fresca del Titolo di Campionessa Regionale di marcia su strada, all’alunna Ramiro Martina va attribuitogrande merito perché pur essendo nata nel 1999 ha ottenuto la vittoria superando allieve di età più grandi di età. Gli alunni vincitori delle gare provinciali di Siderno, giovedì 22 maggio 2014 hanno partecipato a Cosenza presso il campo CONI alle Finali Regionali dei Campionati Studenteschi.Numerosa la partecipazione complessiva alle gare da tutte le provincie calabresi, anche se, obiettivamente, la partecipazione più importante a riguardato la rappresentativa della nostra scuola che con tre atleti vincitori della fase Provinciale, ha vinto anche la fase Regionale consentendo agli alunni Barletta Giovanni, Pascone Ernesto e Ramiro Martina di conquistare il titolo di Campioni Regionali nelle loro rispettive specialità e di poter partecipare alle Finali Nazionali che si svolgeranno al nuovissimo campo della città dell’Aquila dal 27 al 30 maggio 2014.