Trebottoni porta la Calabria al party di Elena Santarelli e Bernardo Corradi

E’ ormai risaputo che la gelateria Trebottoni offra servizi per cerimonie ed eventi e recentemente ha aggiunto un altro trionfo al suo già ricco curriculum, curando con maestria il buffet di dolci e gelato per il party del 10° anniversario di matrimonio tra la celebre coppia Elena Santarelli e Bernardo Corradi. L’evento, tenutosi nell’esclusivo ST.Regis Hotel di Roma, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, oltre 300 tra parenti e vip che sono rimasti estasiati dalle prelibatezze offerte dalla rinomata gelateria di Reggio Calabria.

All’evento, appena uscito sulla rivista di gossip Chi, oltre ad Elena Santarelli e al marito Bernardo Corradi, c’erano anche Flora Canto, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi, Claudia Gerini, Caterina Balivo, Daniele De Rossi e molti altri, che hanno trascorso una serata all’insegna del gusto e del divertimento.

Il buffet di dolci e gelato, interamente curato da Trebottoni, è stato un vero e proprio trionfo di sapori e raffinatezza. La varietà e la qualità del buffet presentato hanno incantato tutti i presenti, confermando ancora una volta l’eccellenza artigianale della gelateria.

Non poteva mancare il celebre gelato Trebottoni, con lo Chef Demetrio Romeo che ha scelto di presentare una selezione di gusti che spaziava dai classici come il Nocciola IGP e il Pistacchio puro di Sicilia, all’iconico Nero Trebottoni, un gusto unico, un cioccolato fondente monorigine con l’aggiunta di sale nero, realizzato senza latte e derivati, e che continua a stupire e deliziare tutti coloro che lo assaggiano.

E poi i dolci, curati dal fratello Paolo Romeo, pastry chef nella storica pasticceria di famiglia “Ficara”, con cannoli artigianali preparati secondo la tradizione calabrese, profitteroles in vari gusti, e la richiestissima torta a forma di cuore, realizzata appositamente per celebrare l’amore tra Elena e Bernardo, un capolavoro visivo e gustativo, realizzata con croccante pasta frolla, crema chantilly e ricoperta interamente di fragoline di bosco calabresi.

La gelateria Trebottoni non è nuova a questo tipo di eventi di alto profilo. Non poco tempo fa ha curato un altro party di compleanno, quello di Ezia Modafferi rinomata event planner e moglie dell’ex calciatore Baronio, con numerosi Vip a Roma e più recentemente il buffet per un party di Luisa Spagnoli. Ogni evento curato da Trebottoni è sinonimo di eccellenza, dove la tradizione dolciaria si fonde con l’innovazione e la creatività portando alto il nome di Reggio Calabria grazie alla qualità e alla professionalità che la contraddistinguono.

Dalle cerimonie private ai grandi eventi, la gelateria offre un servizio completo e personalizzato che riesce sempre a stupire e deliziare i suoi ospiti.

Il successo del buffet di dolci e gelato per il 10° anniversario di matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi è l’ennesima conferma del talento e della dedizione della gelateria Trebottoni. Un nome che continua a risplendere nel panorama dolciario italiano, portando con orgoglio la tradizione e l’innovazione di Reggio Calabria nei più prestigiosi eventi. Grazie alla loro maestria, ogni dolce diventa un’opera d’arte, capace di rendere magica qualsiasi occasione.