Treno della Sila: il riscatto della Calabria!

Sì, un vero e proprio riscatto di una regione che, per troppo tempo è stata rassegnata al “tanto tutto va male”, alle lotte intestine, alla mancanza di volontà nel fare qualcosa di buono, perchè in fondo, in troppi, forse speravano che tutto continuasse ad andar male per dare un senso alla propria indole irrimediabilmente infelice.

Quella vaporiera, la mitica FCL.353, che avanza sui binari silani coperti di neve e tra le tormente, in testa alle sue vetture a terrazzini colme di viaggiatori increduli dell’esperienza che vivevano in quel momento, è una risposta storica a chi ha sempre remato contro qualsiasi miglioramento. Anche contro di noi dell’Associazione Ferrovie in Calabria, che fondiamo il nostro operato sulla propositività e sull’attivismo concreto, non facendo certo mancare le maniere forti quando è necessario.

Oltre 230.000 persone raggiunte su facebook ed oltre 1000 condivisioni del Treno della Sila immerso in un’atmosfera magica, partite da un post pubblicato sulla nostra pagina associativa, sono la risposta più sonora a chi in questa partita non ci ha mai creduto. Il video della FCL 353 sbuffante tra la neve girato dal nostro associato Pasquale Ferrarelli, rilanciato persino dal sito internet del quotidiano Repubblica (con oltre 2 milioni di visualizzazioni giornaliere da tutta Italia e dall’estero!), oltre che dalla pagina ufficiale del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dalla stessa pagina ufficiale del Treno della Sila di FdC e dagli amici di Cosenza 2.0, elogiando la bellezza e l’unicità di questa ferrovia e del materiale rotabile che ci circola sopra, è un’altra risposta sonora a chi non ha creduto in tutto ciò.