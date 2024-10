Trionfo Lizzi a Gerace, Azione: ‘Il movimento si espande sul territorio’

Il segretario provinciale Santo Suraci sottolinea l’ottimo risultato conseguito dal neo sindaco di Gerace e consigliere delegato della compagine amministrativa metropolitana guidata dal sindaco Falcomatà.

Così in una nota il segretario provinciale di Azione Santo Suraci:

“La vittoria dell’amico Rudi Lizzi alle comunali di Gerace costituisce l’ennesimo tassello di un percorso di espansione che il movimento politico, nonostante le difficoltà oggettive, sta vivendo a livello territoriale in questi anni. Il percorso di Rudi Lizzi, in Azione ormai da lunghi anni, rappresenta certamente un testimone di quest’attività di radicamento sulla quale il partito ha investito, e la sua vittoria, straordinaria affermazione non solo in ambito strettamente comunale, è un’ottima notizia non solo per i tanti militanti di Azione che in questi anni hanno aderito al partito, ma per l’intero territorio metropolitano”.

Continua poi:

“Salutiamo quindi con soddisfazione la vittoria di Lizzi, nella consapevolezza che la sua affermazione, insieme con la crescita di Azione sul territorio metropolitano, è frutto di scelte strategiche non improvvisate, ma basate su un percorso che guarda all’esperienza amministrativa metropolitana guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà come uno strumento per cambiare il futuro del nostro territorio”.

Conclude infine: