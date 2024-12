Sanità, triplo intervento chirurgico al “T. Evoli”, la figlia: ‘Mia madre rinata e felice’

All’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, l’equipe di chirurgia, diretta dal primario dottor Nicola Agostini, ha eseguito un doppio intervento di grande successo, su una donna sessantacinquenne, con diverse patologie.

La signora Luisa Familiari di Montebello Jonico, classe ’58, ha combattuto per troppo tempo con l’obesità e tutti i rischi che ne ha comportato alla sua salute, pertanto ha scelto di percorrere la via della sua rinascita e ritrovare se stessa, la sua autonomia e una salute, oramai compromessa.

La signora Luisa è andata incontro al primo intervento bariatrico nell’aprile 2023, quando l’equipe chirurgica dell’ospedale melitese del dottor Agostini ha eseguito il restringimento dello stomaco. Nei 18 mesi che sono seguiti, la signora Luisa ha perso quasi 50 kg. L’11 dicembre scorso la stessa equipe ha eseguito due interventi nello stesso giorno: la signora Luisa entra in sala operatoria alle 12:50 ed esce alle 18:30. Il dottor Agostini e la sua squadra opera la paziente alla cistifellea, subito dopo esegue l’intervento per rimuovere l’addome pendulo.

Un miracolo e tanta soddisfazione per tutti i medici della chirurgia del Tiberio Evoli. Una delle figlie della signora Luisa dichiara: “un caso particolarmente difficile, ma possibile per un equipe così in gamba, attenta e professionale“. Continua la figlia: “mia madre esce dalla sala operatoria rinata e felice.

La forza, il coraggio e la determinazione di mia madre contribuiscono a realizzare il suo sogno, ma certamente per tale riuscita hanno contato molto il merito e la capacità dell’equipe medica specialistica, che ha dato il meglio, in un triplo intervento che si presentava molto complesso e delicato“.

L’ospedale di Melito emerge per la sua ottima organizzazione, competenza e professionalità, perchè quando sono le grandi menti a operare, i risultati vengono raggiunti. Le figlie della signora Luisa si dicono soddisfatte dell’operato dei medici del Tiberio Evoli, medici che meritano di essere lodati e apprezzati.

“Noi figlie siamo liete di ringraziare tutta la chirurgia del Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo per l’impegno, la serietà e la bravura di medici, infermieri, oss e tirocinanti, tutte professionalità disponibili, attente, presenti e soprattutto molto preparate e competenti”.

La paziente esce dall’ospedale il 17 dicembre, dopo una settimana di ricovero, con 60 kg in meno dall’inizio della sua avventura, che ha prodotto risvolti più che positivi, offrendo alla signora Luisa una nuova opportunità di vita, che le consente la sua piena autonomia e le dona una salute rinnovata.

Certamente la degenza della paziente si presenta ancora molto lunga e faticosa e i medici la seguono con cura e attenzione anche a distanza, ma le premesse fanno ben sperare per un esito positivo. Del resto, quando si incontrano dei veri professionisti, che sanno far bene il loro lavoro, questi sono in grado di fare la differenza e cambiare le sorti di un ospedale, che sembrava essere destinato alla chiusura.

Oggi si può ben dire che i medici che operano nella suddetta struttura, stanno cambiando il volto del Tiberio Evoli, in più reparti, alimentando il sogno di tutti i pazienti grecanici di vederlo tornare a splendere come nei tempi migliori, quando il Tiberio Evoli era un ospedale, fiore all’occhiello dell’Area grecanica e grande riferimento ospedaliero della provincia reggina.

Di Claudia Pugliese