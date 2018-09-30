Il 46° Trofeo Sant’Ambrogio è stato un ottimo test psicofisico per tutte le compagini che hanno partecipato, ma andiamo con ordine.

Nella prima semifinale del torneo Capo d’Orlando ha battuto Trapani con il punteggio di 91-77. Dopo un primo quarto in equilibrio ha prevalso la forza dei biancoazzurri, che hanno effettuato il sorpasso nel secondo periodo e sono andati avanti.

Nella seconda semifinale, la Fortitudo Agrigento ha perso contro Scafati. Sono passati i campani imponendosi con il punteggio di 84 a 73.

La finale terzo e quarto posto è stata una partita molto combattuta.

L’ha spuntata , al termine di un match intenso, la Moncada Agrigento che ha vinto al fotofinish grazie al canestro di Bell con il punteggio di 65 a 64. I granata avevano condotto per lunghi tratti la gara, grazie anche ad una buona prestazione difensiva.

La finale tra Scafati ed Orlandina se lo sono aggiudicata i campani di Coach Calvani che raccoglie tanti applausi, alla fine di un match ben gestito con il punteggio di 81 a 71.

FOTO DI DOMENICO SURACI

L’ex Ammanato ha ricevuto il premio da Iliano Sant’Ambrogio

Gianluca Basile ha ricevuto il Trofeo Sant’Ambrogio