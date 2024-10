47° Trofeo Sant’Ambrogio, Calabria e Sicilia unite nel nome del grande basket

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 47° Trofeo Sant’Ambrogio, presso il lido Mare Lucente di Reggio Calabria, alla presenza del delegato allo sport della Regione Calabria Giovanni Nucera, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro sezione Calabria Paolo Surace e Cesare Sant’Ambrogio, organizzatore dell’evento.

Saranno Costa d’Orlando, Agrigento ed Orlandina, le squadre che si contenderanno lo storico torneo. I presenti intervistati da CityNow Sport hanno illustrato ciò che attende gli appassionati di pallacanestro il 20-21-22 settembre presso il PalaBotteghelle. Tutte le partite inizieranno alle 18:00 e chi vincerà due dei tre match si aggiudicherà l’ambito trofeo. Special guest dell’evento un arbitro dalla caratura internazionale, Luigi Lamonica.

Il promotore Cesare Sant’Ambrogio ha sottolineato la valenza anche ai fini di preparazione ai campionati delle compagini partecipanti:

“Noi cominciamo a maggio per conoscere la disponibilità delle squadre, Orlandina ed Agrigento “pretendono” di partecipare al Sant’Ambrogio, hanno l’opportunità di allenarsi bene e sono convinti sia ben augurante per il proprio campionato. All’interno dell’Orlandina ci sono i Laganà, cui stimo davvero molto sia come giocatori che per la tradizione cestistica della loro famiglia”.