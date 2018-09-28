Al PalaBotteghelle la Viola regge per metà gara, poi la Fortitudo Agrigento, di categoria superiore, allunga e chiude sull'82-73

Molto di più di una sgambata quella di oggi al PalaBotteghelle in occasione del Trofeo Sant’Ambrogio. Si incontrano due squadre agguerrite che vogliono dimostrare il proprio valore nei rispettivi campionati.

PRIMO QUARTO. Buona partenza della Viola, che realizza e difende bene, numerosi tentativi da tre, segna Fall da sotto e poi in sospensione per la parità. La Viola convince, con buone giocate, nonostante Agrigento sia di un’altra categoria. Carnovali va in penetrazione risponde l’ex Guariglia. 19 a 15 il primo parziale.

SECONDO QUARTO. Il match si accende subito, ottime azioni per entrambe le compagini, che cercano soluzioni da sotto. Agrigento dimostra la propria superiorità’ mettendo a segno diversi canestri che la portano sul 32 a 25 sui neroarancio. La Viola mette una tripla con Carnovali dimostrando buon gioco. Agrigento risponde, in modo strepitoso, anche Bell dimostra una buona forma. Il finale e’ 37 a 51.

Terzo quarto: Agrigento allunga sulla Viola

TERZO QUARTO. Buon inizio Viola con Alessandri, risponde subito Agrigento, con un paio di azioni dirompenti. Nobile realizza, ma e’ ben poco rispetto ai continui attacchi dei siculi. Buon momento di Agbogan, che però non supplisce la potenza di Agrigento. Il quarto di gioco si chiude 55 a 72.

ULTIMO QUARTO. Buon inizio della Viola Reggio Calabria, che dimostra di avere ancora energie. Paesano con autorevolezza su passaggio di Agbogan. Gioca bene anche Alessandri. Si viaggia sul +10 di Agrigento. Prima Mastroianni e poi Carnovali rilanciano la Viola. Alla fine però Agrigento gestisce energie e punteggio, i neroarancio si arrendono ai ragazzi di coach Ciani per 82-73.

Il tabellino della sfida

VIOLA REGGIO CALABRIA – FORTITUDO AGRIGENTO: 73-82 (19-15, 37-51, 55-72)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello n.e., Alessandri 16, Grgurovic n.e., Fall 8, Fallucca 6, Agbogan 7, Carnovali 15, Mastroianni 10, Paesano 9, Nobile 2, Vitale, Scialabba n.e.

Coach: Mecacci

Assistenti: Trimboli, Motta.

Fortitudo Agrigento: Bell 6, Cuffaro, Cannon 14, Evangelisti 8, Sousa n.e., Zilli 11, Ambrosin 10, Guariglia 14, Pepe 10, Fontana 9.

Coach: Franco Ciani

Assistenti: Dicensi, Ferlini.

Arbitri:Francesco Praticò e Michele Capurro.