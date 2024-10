4º trofeo “Sergio Mirante”: buoni risultati per la società Esperienza Nuoto

4º Trofeo Sergio Mirante

Si è svolto il 4º trofeo “Sergio Mirante” presso la piscina “Cassiodoro” a Squillace Lido in provincia di Catanzaro. A questa manifestazione hanno partecipato gli atleti della categoria Master della società Esperienza Nuoto, della piscina Centro Sportivo “Andrea Maria” di Reggio Calabria. Citiamo i nomi dei membri della squadra:

• Albanese Sebastiano

• Barresi Giovanni

• Buonafede Nestore

• Cogliandro Laura

• Giannazzo Santa

• Sartiano Mariagrazia

• Scapati Vittoria

• Taverriti Giuseppe

Una buona parte dei nuovi membri della squadra provengono dalle lezioni quotidiane del nuoto adulti, che attraverso un’attenta osservazione, vengono scelti dagli istruttori per far parte di questo nuovo mondo. Il resto della squadra, insieme agli allenatori e co-presidenti Emon Ferruggiara e Giuseppe Gangemi, seguivano da casa l’andamento delle gare e facevano il tifo per gli atleti del Centro Sportivo Andrea Maria.

Nonostante il numero ristretto di partecipanti, la società Esperienza Nuoto si è classificata al 7º posto su 17 società partecipanti alla manifestazione, riscontrando degli ottimi risultati per ciascun atleta. La società e nello specifico gli atleti, continueranno il duro lavoro e gli allenamenti in vista della prossima tappa della fase estiva, che si terrà il 26 maggio 2024 a Cosenza, per mettersi nuovamente in gioco con squadre provenienti da tutta la Calabria.