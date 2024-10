‘Il Trono di Spade’ e non solo. Il Castello Aragonese diventa “Christmas in the Castle”

Mancano pochi giorni all’avvio dell’evento culturale “Christmas in the Castle” promosso dalla Cooperativa sociale Turismo per Tutti, cellula del sistema di lavoro A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) di Catona, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri.

Dal 15 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, saranno presenti: l’importantissima Mostra di Presepitradizionali, napoletani, palestinesi e diorami realizzati dall’Ing. Vincenzo Papalia che si rivolge alle scolaresche perché possano conoscere quanta creatività c’è nella realizzazione di queste opere create partendo da materiali semplici; “Il Regno di Babbo Natale”, un fantastico itinerario guidato alla scoperta dell’Ufficio postale dove i bambini potranno divertirsi a scrivere la loro letterina, della Stanza di Babbo Natale decorata e curata nei minimi dettagli in cui i bambini potranno anche scattare un Selfie Natalizio con Babbo Natale ed infine l’Officina degli Elfi dove si divertiranno con giochi e musica a tema.

Presso la Torre Sud sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica ”Natale in Aspromonte tra Natura e Tradizioni”, organizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il cui obiettivo è quello di valorizzare l’Ente Parco e tutte le sue caratteristiche bellezze, dando un ottimo spunto didattico per gli istituti scolastici che parteciperanno all’evento.

E per concludere, dal 4 al 6 gennaio, il Castello Aragonese, principale simbolo storico della città, diventerà una delle roccaforti del continente fantastico Westeros con l’evento a tema Medievale “Il Vento dei Sette Regni”organizzato dall’ Associazione culturale “Level UP” di Cosenza : evento ispirato alla serie TV “ Il Trono di Spade”, (in lingua originale Game of Thrones), serie fantasy ideata da David Benioff e D.B. Weiss e ispirata al ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin.

Il 4 gennaio, aprirà le attività dell’evento, in qualità di ospite d’onore, Letizia Ciampa, doppiatrice celebre per aver interpretato, nell’edizione italiana, la voce di Emilia Clarke, ovvero Daenerys Targaryen,protagonista femminile della serie.

Ricordiamo che l’evento, “Christmas in the Castle” rientra nell’ambito del progetto“L’Antico Tesoro nel Cuore di Reggio” cofinanziato dal Dipartimento Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria sulla base dell’Accordo di Valorizzazione siglato dal Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria il 20 febbraio 2014.

L’evento inaugurale è previsto per la giornata del 15 dicembre 2017 alle ore 17 alla presenza delle autorità istituzionali.