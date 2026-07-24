Tragedia a Tropea, il sindaco Macrì: ‘Vicini alla famiglia di Alessio Pio’

"Siamo in parte tranquillizzati dal sapere che, dei dieci bambini che complessivamente hanno accusato disturbi, cinque inizialmente ricoverati sono stati dimessi" la nota dell'amministrazione

“Siamo vicini alla famiglia di Alessio Pio, frequentante un asilo nido della nostra Città, purtroppo deceduto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti”.

Il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale, esprime profondo cordoglio per una tragedia che ha sconvolto e preoccupato la nostra comunità, soprattutto per il contesto che coinvolge altri bambini.

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