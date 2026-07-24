Reggina: l’ex Di Sole su Lotito, la multiproprietà, il calciomercato e i fratelli Girasole

Fabio Di Sole, ex difensore della squadra amaranto, intervistato da Gazzetta del Sud, dice la sua sul nuovo corso della Reggina: “Anche se a mio avviso si tratta di una operazione elettorale, sono contento che la società sia finita in mani sicure. La multiproprietà? Al momento la normativa è questa, ma sono convinto che una soluzione si troverà. Lotito saprà come muoversi qualora dovesse presentarsi il problema e lo ha già dimostrato con la Salernitana: ha preso una società in D e l’ha condotta fino alla serie A. Sarebbe bello se riuscisse a compiere lo stesso percorso anche a Reggio.

L’allenatore (Marchionni) è bravo e spero possa conquistare i risultati che la piazza si attende. Per quanto riguarda il direttore sportivo (Romairone), mi sarei aspettato, invece, una figura più vicina al territorio. Nonostante ciò, è un professionista serio e ritengo sia all’altezza del compito. Se Lotito lo ha scelto, un motivo ci sarà. Bisogna avere fiducia: il pessimismo non dovrà più appartenere a questa piazza.

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La favorita? Anche se il Trapani si è affidato a Pasquale Logiudice, la Reggina resta davanti. Con l’aiuto del pubblico potrà raggiungere qualsiasi traguardo. Sarà fondamentale vincere gli scontri diretti. Non trascurerei nemmeno la Nissa, che si sta rinforzando. Vincere non è mai facile, nemmeno in una categoria come la Serie D.

Cosa servirà sul mercato? Prenderei immediatamente due attaccanti in grado di andare in doppia cifra. Per vincere bisogna segnare. Forse, nella scorsa stagione, alla Reggina è mancato un vero bomber. In alcune partite gli amaranto la hanno avuto difficoltà.

La Reggina ha chiuso il torneo con la miglior difesa. I fratelli Girasole hanno disputato una stagione più che positiva. Anche Lagonigro ha offerto un rendimento convincente, al netto di un paio di errori”.