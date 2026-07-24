Centro sportivo S. Agata: la Castore lavora senza sosta: interventi su campi, foresteria, bar – FOTO

Proseguono gli interventi di manutenzione all’interno e all’esterno del centro sportivo S. Agata. I lavori, ormai in fase di completamento, riguardano alcune delle aree principali della struttura. Tra gli interventi più importanti c’è il ripristino del manto erboso del campo di calcio, necessario per migliorare la qualità del terreno di gioco e garantire condizioni adeguate per gli allenamenti e le attività sportive.

Le operazioni hanno interessato anche la foresteria, dove sono stati effettuati lavori di manutenzione per rendere gli ambienti più confortevoli, funzionali e accoglienti. Un’attività di riqualificazione complessiva che punta a restituire agli atleti e allo staff un centro sportivo più curato e pronto per l’avvio della nuova stagione. Gli scatti dalla pagina facebook della Castore.