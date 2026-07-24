Calciomercato Reggina: quella frase di Lotito che trasmette fiducia e certezze

I nomi che sono venuti fuori dalle trattative che la Reggina sta portando avanti, qualcuna già conclusa, sono tutti di alto livello. Si punta su calciatori forti, abituati a vincere e che possano garantire solidità e soprattutto successi. Più di una indicazione era arrivata dal patron Lotito durante il corso della conferenza stampa.

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Le dichiarazioni di Lotito

“C’è una rosa di calciatori scelta verso la quale abbiamo scandagliato il direttore sul territorio nazionale. Spero che dicano di si, devo dire che ho trovato una grande disponibilità, sia perchè la Reggina è rappresentata dal sottoscritto, ma anche per il valore di una piazza passionale, con un pubblico eccezionale, e ha una storia che tutti intendiamo rispolverare per tornare a essere protagonisti. Siamo qui per vincere non per fare da comparsa”.