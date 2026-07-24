Calciomercato: Reggina pronta a chiudere per un altro esperto in promozioni

La Reggina di Claudio Lotito accelera sul mercato e continua a lavorare per costruire una squadra in grado di puntare alla vittoria del prossimo campionato di Serie D. Nessuna ufficializzazione, ma tanti calciatori già presi molti dei quali di alto livello. Diversi nomi li abbiamo già fatti e nelle prossime ore il direttore sportivo Giancarlo Romairone è vicino a chiudere un’altra operazione importante. La società amaranto è arrivato ad una fase avanzata della trattativa per Mady Abonckelet, centrocampista francese classe 1998.

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Il calciatore franco-senegalese è reduce dalla stagione con il Vado, chiusa con 32 presenze e due reti. Un’annata positiva, conclusa con la promozione in Serie C della formazione ligure. Abonckelet è un profilo conosciuto e apprezzato nel campionato di Serie D. Nel corso della sua carriera ha già conquistato tre promozioni. Prima del successo ottenuto con il Vado, il centrocampista aveva vinto il campionato con il Campobasso nella stagione 2023-2024 e con il Giugliano nel 2021-2022.

Un curriculum che conferma la linea scelta dalla nuova Reggina: inserire in organico calciatori abituati a lottare per le prime posizioni e soprattutto vincere. La trattativa tra il club amaranto e Abonckelet sarebbe ormai vicina alla conclusione. L’arrivo di Abonckelet rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e sostanza per il centrocampo di Marco Marchionni che ad oggi conta il giovane Macrì e l’Over Momo Laaribi.