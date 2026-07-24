Autonomia differenziata, Ranuccio: ‘La Calabria deve far sentire la propria voce’

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, esprime forte preoccupazione dopo il via libera del Parlamento alle risoluzioni sulle pre-intese per l’autonomia differenziata riguardanti Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

“Quello a cui stiamo assistendo è un passaggio politico di enorme rilevanza che rischia di incidere profondamente sull’equilibrio del Paese e sui diritti dei cittadini – dichiara Ranuccio. Mentre a Roma si procede rapidamente verso un modello che continua a suscitare fortissime perplessità, ritengo indispensabile che anche il Consiglio regionale della Calabria possa dedicare a questo tema un confronto approfondito e trasparente”.

Il Vicepresidente ricorda di aver presentato una mozione affinché il Consiglio regionale possa esprimersi su una riforma destinata ad avere effetti diretti anche sulla Calabria.

La richiesta di confronto in Consiglio regionale

“Il Consiglio regionale deve discutere al più presto una materia così delicata, offrendo a tutte le forze politiche la possibilità di confrontarsi apertamente davanti ai cittadini”.

Secondo Ranuccio, il percorso intrapreso dal Governo Meloni e dal Ministro Calderoli continua a presentare criticità già evidenziate da costituzionalisti, enti locali e parti sociali. In particolare, la riforma procede senza una piena definizione e un adeguato finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), presupposto indispensabile per garantire gli stessi diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

“Senza LEP realmente finanziati, il rischio è quello di ampliare ulteriormente il divario tra Nord e Sud, soprattutto in settori fondamentali come la sanità. Le pre-intese attribuiscono alle Regioni margini di autonomia che potrebbero incidere sull’organizzazione dei servizi, sulla governance sanitaria e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con il pericolo concreto di accentuare le disuguaglianze territoriali. La maggioranza di centrodestra continua a considerare l’autonomia differenziata una bandiera da sventolare per convenienza politica, anche a costo di sacrificare gli interessi del Mezzogiorno. Si preferisce ‘brandire lo scalpo del Sud‘ piuttosto che aprire un confronto serio e trasparente in Consiglio regionale – incalza il Vicepresidente. Eppure non stiamo parlando di una posizione isolata. In sede di Conferenza Unificata, Regioni come Campania, Puglia, Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna hanno espresso un netto dissenso sulle pre-intese, evidenziando criticità concrete che il Governo ha scelto di ignorare. Proprio per questo è ancora più importante che anche la Calabria possa discutere apertamente di una riforma destinata ad incidere sul suo futuro”.

L’appello alla mobilitazione civile

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Il Vicepresidente Ranuccio conclude rilanciando l’iniziativa politica:

“Continuerò a chiedere che si affronti questa discussione ma credo anche che occorra una fase di mobilitazione civile. Una riforma che riguarda il futuro della Calabria e del Mezzogiorno non può essere decisa nel silenzio generale: i cittadini hanno il diritto di essere informati, di partecipare e di far sentire la propria voce”.