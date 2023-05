Un successo la prima edizione di “Tropea un Borgo che Balla”

Si è conclusa nel migliore dei modi la prima edizione di “Tropea un Borgo che Balla”. Domenica 21 sera, all’interno di Largo Galluppi, si è svolto il Galà finale condotto da Concetta Schiariti, davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

Lo spettacolo è stato la degna conclusione di una tre giorni che ha animato il borgo di Tropea con workshop, performance, spettacoli e tanto altro, il tutto con la presenza di artisti ospiti di livello nazionale e internazionale. Cittadini e turisti non hanno potuto fare a meno di farsi coinvolgere dall’atmosfera artistica della danza, in luoghi iconici come Piazza Vittorio Veneto, Palazzo S. Chiara, Largo Galluppi, Piazza Cannone, Piazza Duomo, e tanti vicoli e slarghi del borgo.

Il Galà finale ha voluto raccontare e celebrare tutto questo, alla presenza delle autorità locali e di artisti del calibro di Veronica Peparini e Andreas Muller, Ciccio Aiello e Cesira Miceli, Eva Petruzzi e Francesco Panei, lo Shed Studiod di Mariangela Bagnato, le farfalle della Virtus Reggio Calabria e tanti altri. Grandi emozioni si sono vissute anche per la finale del concorso per gruppi e solisti, che ha visto contendersi l’ambito trofeo tra i 12 selezionati nella semifinale di Sabato 20.

Le 12 performances hanno arricchito il programma del Galà, attirando il pubblico che ha sostenuto tutti i danzatori con grande passione. A vincere il primo premio sono state le ragazze della Rockets Crew di Reggio Calabria, scatenate e talentuose piccole danzatrici di hip hop.

A conclusione della serata, sul palco sono saliti gli organizzatori di questa manifestazione, l’Associazione Mediterraneo Arte con il suo Presidente Basilio Foti, il vice Sindaco di Tropea Roberto Scalfari, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che ha sostenuto convintamente l’evento, il Vice Presidente di Mediterraneo Arte, Francesco Belligerante, che con il collettivo feelMINI in questi giorni hanno anche girato le riprese per uno short movie che legherà la danza e Tropea anche attraverso il mezzo cinematografico, e tutti gli artisti ospiti. I più attesi e acclamati, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno voluto ringraziare tutta la gente della perla del Tirreno per la sua calorosissima accoglienza, promettendo un ritorno in questo luogo che li ha accolti a braccia aperte.

Le parole del vice Sindaco e dell’organizzazione non lasciano dubbi che questo sia stato l’avvio di una collaborazione che farà diventare “Tropea un Borgo che Balla” un evento duraturo di livello nazionale, ma che guarda con grande attenzione e positività alla sua internazionalizzazione, per far diventare Tropea il cuore pulsante e attivo della danza. L’ass.ne Mediterraneo Arte, ringrazia fortemente il Sindaco di Tropea, Avv.to Giovanni Macri che sostenuto l’evento, ed un grande grazie và a Vittorio Bozzolo per la sua preziosa ed instancabile collaborazione. Arrivederci alla prossima edizione!