Tentativi di truffa WhatsApp in nome del Laboratorio di Chimica dell’Università Mediterranea

Il laboratorio di Chimica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, venuto a conoscenza di alcuni messaggi WhatsApp aventi per oggetto una fantomatica collaborazione con uno “studio di ingegneri reggini” per la produzione e messa in vendita di visiere in plexiglass, dichiara la propria totale estraneità a tali attività, evidentemente illecite, ed invita tutti coloro che hanno ricevuto o riceveranno tali messaggi a denunciare con tempestività queste forme di raggiro, rivolgendosi alle forze di Polizia.

Nei laboratori di Chimica e di Materiali per la Sostenibilità Ambientale ed Energetica del Dipartimento DICEAM sono stati finora preparati oltre 1000 litri di igienizzante per mani e 10.000 litri di disinfettante per ambienti che sono stati distribuiti gratuitamente venendo incontro alle numerose richieste pervenute da Enti locali ed Associazioni di volontariato. Proprio in queste ore, si sta provvedendo alla donazione di oltre 8000 flaconi spray da 100 ml di igienizzante mani preparata sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel ribadire con forza la propria estraneità a tali messaggi, il Laboratorio di Chimica si ritiene oggetto di una grave campagna diffamatoria che infanga la lodevole iniziativa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e comunica che si rivolgerà alle autorità competenti per denunciare quanto accaduto.

Nonostante la spiacevole vicenda, il Laboratorio continuerà a mettere a disposizione – con lo stesso entusiasmo e spirito di servizio – le proprie competenze tecnico-scientifiche per la predisposizione di presidi necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.