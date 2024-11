Calabria protagonista al Forum di Firenze: “Investiamo sul turismo”

“Il turismo è un’importante e fondamentale opportunità di crescita per la Calabria che suscita sempre più interesse tra visitatori e viaggiatori e rappresenta una nuova e interessante meta da conoscere, scoprire e vivere”.

Lo ha detto l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, intervenendo a Firenze alla seconda edizione del “Forum Internazionale del Turismo”, organizzato dal ministro Daniela Santanchè. All’evento hanno partecipato anche la dirigente generale del dipartimento regionale al Turismo, Maria Antonella Cauteruccio, e la dirigente di settore, Gina Aquino.

Calabrese ha partecipato al panel, condotto dal giornalista Nicola Porro, dove si è discusso della condivisione di nuove modalità di valorizzazione dei patrimoni paesaggistici, artistici e culturali di località territoriali meno note, che possono affermarsi grazie al valore e alla qualità della propria offerta come mete alternative alle destinazioni tradizionali.

L’esponente della Giunta Occhiuto si è soffermato su argomenti specifici riguardanti:

“Il forum di Firenze – ha spiegato l’assessore Calabrese – è stata anche l’occasione per confrontarci sulle potenzialità del comparto turistico per la crescita dell’Italia e della nostra regione. Una concreta opportunità per mettere al centro il turismo nelle diverse ramificazioni”.