Tutti al mare con le Soft-sole di Bobux

Di Daniela Bonanno Conti – Stanno arrivando le vacanze estive e per l’occasione ecco le nuove fantasie delle babbucce Soft-sole di Bobux vestite con i colori e i simboli del mare. Un simpaticissimo modo per sfoggiare un nuovo look ai piedi dei nostri piccini.

La loro forma anatomica, la suola super flessibile ed il massimo confort possibile, darà ai nostri piccoli la sensazione di camminare scalzi avendo , però, la sicurezza di non rischiare di tagliarsi o ferirsi. Soft-sole è una linea colorata e divertente, ideale per camminare in libertà grazie alla loro suola scamosciata antiscivolo.

Le simpaticissime babbucce si possono trovare in vendita al prezzo di 37,00 €.

Tutti i prodotti Bobux sono sottoposti a stretti controlli internazionali per assicurare che i materiali usati siano sicuri e non tossici per la salute dei bambini e dell’ambiente.

Ed allora quest’estate potremmo vedere sia le mamme che i più piccoli indossare colori e fantasie sui lungomare di tutta Italia.